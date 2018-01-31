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31.01.2018 08:52
Рубрика: В мире

США подготовят новые санкции на основе "кремлевского доклада"

Текст: Юрий Когалов

США намерены ввести новые санкции в отношении России на основе "кремлевского списка". Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин.

Минфин США обсудит с конгрессменами закрытую часть "кремлевского доклада"

"Мы в министерстве финансов совместно с разведывательным сообществом приложили большие усилия для того, чтобы составить этот доклад, - цитирует Мнучина агентство ТАСС. - Мы призываем изучить секретную часть этого доклада, насчитывающую сотни страниц. Мы намерены использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями". По его словам, новые ограничительные меры будут введены "в ближайшем будущем". Конкретные сроки министр не стал называть.

В Белом доме подчеркнули, что администрация США намерена выполнить положения принятого Конгрессом и подписанного президентом Дональдом Трампом в августе прошлого года закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который предусматривает жесткие меры в отношении России, Ирана и КНДР. "Мы до конца выполним положения закона, - отметил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни. - Мы ожидаем детальной информации от министерства финансов, которое активно участвует в том, что касается применения санкций, поскольку это финансовый вопрос".

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