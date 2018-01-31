Теннисистка Рыбакина сотворила сенсацию в Питере

Все внимание на турнире в Санкт-Петербурге приковано к 18-летней Елене Рыбакиной.

Первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки и действующая победительница соревнований француженка Кристина Младенович вступают в борьбу только 1 февраля. А россиянка уже дошла до первого четвертьфинала WTA в карьере.

Рыбакина, занимающая 450-е место в рейтинге, пробилась в основную сетку через квалификацию. На старте Лена обыграла двукратную полуфиналистку "Ролан Гаррос" Тимею Бачински из Швейцарии (6:4, 6:3) и во втором круге - седьмую ракетку мира Каролин Гарсию из Франции (4:6, 7:6 (8:6), 7:6).

У другой Елены - Весниной - не все так прекрасно. Она взяла всего два гейма в матче против чешки Петры Квитовой (2:6, 0:6). Вера Звонарева тоже уступила, но оказала чемпионке "Ролан Гаррос" Елене Остапенко из Латвии достойное сопротивление (6:7 (6:8), 2:6).