Центризбирком РФ завершил важный этап президентской кампании. В среду в 18.00 по Москве сотрудники комиссии закрыли двери для кандидатов, проявивших желание сдать на проверку подписи избирателей. По итогам дня стало ясно, что в избирательном бюллетене на президентских выборах будет не более восьми кандидатов, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Элла Памфилова уверена, что в бюллетене для голосования будет не больше восьми кандидатов. Фото: Михаил Синицын/РГ

Из них двоих выдвинули парламентские партии - Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ). По закону они освобождены от сбора подписей, и ЦИК их уже зарегистрировал. Еще шестеро кандидатов принесли необходимое количество подписей. Это самовыдвиженец Владимир Путин, а также идущие от партий, которые не представлены в парламенте, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов.

"Все остальные сошли с дистанции и уведомили об этом ЦИК", - пояснила Элла Памфилова. Тщательную проверку подписей в ЦИК планируют завершить 10 февраля, сказала Памфилова. С 31 января избиркомы и МФЦ начали принимать заявления о голосовании по месту пребывания избирателей.