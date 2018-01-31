В Германии назвали объем убытков от антироссийских санкций

Германия потеряла уже более 100 миллиардов евро после введения в 2014 году санкционных ограничений между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

Он ссылается на исследование Кильского университета, в котором указывается, что убытки от взаимных экономических санкций за три с лишним года превысили 100 миллиардов евро. По мнению Бюхеле, это слишком высокая цена.

30 января главы пяти земель Германии, ранее входивших в состав ГДР, выступили против антироссийских санкций. В тот же день парламент Бельгии поступила резолюция о снятии ограничений на экономические отношения с Россией.