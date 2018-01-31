В ЛНР уличили ВСУ в "захвате" давно контролируемого ими села

Информация о том, что село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области перешло под контроль Вооруженных сил Украины, оказалась "фейком". Об этом сообщили в ЛНР.

"На самом деле село Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине", - цитирует ТАСС представителя народной милиции республики Андрея Марочко.

Информацию о "захвате" села ранее распространил сайт министерства обороны Украины, сославшись на "Военное ТВ".

"Выдвижение сил и средств ВСУ и взятие ими под свой контроль районов и участков на территории ЛНР отсутствует", - заключили в милиции ЛНР.

Как отмечает агентство, за два года ВСУ смогли перевести под свой контроль более десятка населенных пунктов в буферной "серой" зоне.