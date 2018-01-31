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Рубрика: В мире

В США в ЧП с поездом, в котором ехали республиканцы, погиб человек

В США при столкновении поезда, в котором ехала группа конгрессменов от Республиканской партии, и мусоровоза погиб один человек.

"Есть одна жертва и один серьезно раненый. Среди членов конгресса серьезных ранений нет", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Фото: REUTERS/Stringer
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ЧП произошло в штате Виргиния в среду, 31 января, днем. Республиканцы, в том числе спикер палаты представителей Пол Райан, направлялись в поезде в загородную поездку, цель которой не сообщается.

Погибшим является водитель или пассажир грузового автомобиля, пострадвшим - второй человек, находившийся в кабине. По некоторой информации, легкие травмы получили примерно два десятка пассажиров поезда, но госпитализация понадобилась только четверым, включая двоих работников железнодорожной компании.

Как отметила Сандерс, президент Дональд Трамп в курсе ситуации, "ему регулярно сообщают о происходящем".

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