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31.01.2018 10:50
Рубрика: Власть

Военнослужащие Южной Осетии смогут служить в российской армии

Текст: Галина Мисливская
Военнослужащие из Южной Осетии смогут служить в российской армии на контрактной основе. Соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации было ратифицировано сегодня Советом Федерации.

Соглашение было подписано 31 марта 2017 года на основе договора между РФ и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Исходя из важности сотрудничества в области обеспечения стабильности и безопасности, в настоящем соглашении под вхождением отдельных подразделений в состав Вооруженных Сил РФ понимается прием граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ и направление их для прохождения военной службы в российскую военную базу в добровольном порядке", - говорится в документе.

При заключении контракта на прохождение военной службы в Вооруженных силах России гражданин Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах своей республики.

Дальнейшее прохождение военной службы этими гражданами осуществляется в соответствии с законодательством РФ, говорится в соглашении.

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Документом также предусмотрено, что Южная Осетия проводит реформирование своей армии "с учетом их уменьшения на штатную численность подразделений российской военной базы, предусмотренных для комплектования гражданами, поступившими на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ".

Соглашение заключено на 25 лет с возможностью автоматической пролонгации.

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