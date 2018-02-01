Анализ: Российские миллиардеры за месяц заработали 16,8 млрд долларов

Российские миллионеры становятся все богаче, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires Index. Совокупное состояние 27 ведущих российских бизнесменов в январе 2018 года увеличилось на 16,8 млрд долларов, приводит результаты исследования ТАСС.

Агентство отмечает, что в основе индекса лежит анализ стоимости акций и данных отчетностей компаний, которые полностью или частично принадлежат этим миллиардерам.

Первое место в индексе сохранил основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось за январь на 1,04 млрд - до 20,7 млрд долларов. Еще больше заработал президент "Норильского никеля" Владимир Потанин - 1,17 млрд, но общая сумма составляет 20,1 млрд долларов. Третьим идет председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, добавивший к своему капиталу 1,1 млрд - до 19,1 млрд долларов.