CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от Олимпиад. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

CAS проводил разбирательства с 22 по 27 января в открытом режиме. Большинство атлетов было на слушаниях и давало показания. Суд убедился, что в случае с каждым отдельным спортсменом данные разнятся. Но в 28 из них доказательств нарушения антидопинговых правил атлетами оказалось недостаточно. Потому CAS принял решение снять с них все санкции, а также восстановить аннулированные ранее результаты их выступлений на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Вместе с тем решение МОК по еще 11 российским спортсменам CAS утвердил. Но внес одну правку: вместо пожизненного отстранения от Олимпиад им запрещено участвовать в любом качестве лишь в Играх-2018 в Пхенчхане. Еще три дела - биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой - будут рассмотрены позднее.

Вот имена тех, чьи апелляции были удовлетворены.

Бобслей: Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина

Скелетон: Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова

Лыжи: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева

Конькобежный спорт: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов

Санный спорт: Татьяна Иванова, Альберт Демченко

Хоккей: Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева