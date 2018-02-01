CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов

Новости

Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток 12:38
Робот Curiosity прислал селфи на фоне марсианских гор 12:35
В Подмосковье три налетчика попытались ограбить банк 12:34
Опубликовано видео "кровавого" суперлуния 12:34
Под Ростовом задержали водителя попавшего в ДТП автобуса 12:31
Вышел трейлер нового сериала создателя Lost 12:27
Французская армия испытает боевых роботов 12:26
США не опубликуют засекреченную часть "кремлевского доклада" 12:20
Вступает в силу: что изменится в жизни белорусов в феврале 12:20
Американка рассказала, как Тупак Шакур с друзьями ее изнасиловал 12:15
Песков: Отстаивание прав спортсменов РФ в судах должно быть продолжено 12:07
Мэр Риги высмеял запуск мобильного приложения "Друг языка" в Латвии 12:03
Вышел трейлер хоррора про поедание волос "Мы не кошки" 11:59
Завершена регистрация спортсменов на Олимпиаду-2018 11:57
Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве 11:57
Конгресс не будет публиковать закрытую часть "кремлевского доклада" 11:46
Прокуратура начала проверку после задымления в самолете в Волгограде 11:45
Возобновлены съемки скандального сериала "Карточный домик" 11:44
Российские баянисты примут участие в музыкальном конкурсе в Гомеле 11:40
В Новосибирске в гараже обнаружили тела трех мужчин 11:35
Ученые рассказали, как подсолнечное масло может "посадить" печень 11:28
В Хабаровске завели дела из-за отравления 122 человек в школе 11:25
Видео: Турецкий надувной танк обманул курдов в Сирии 11:22
Самолет Москва - Ханты-Мансийск экстренно сел в Сыктывкаре 11:20
Две модели Lada вошли в число европейских бестселлеров 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
01.02.2018 11:28
Рубрика: Спорт

CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов

Текст: Данила Жиляев
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от Олимпиад. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.
Наказание, вынесенное лыжнику Александру Легкову и еще 27 российским атлетам, отменено. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Наказание, вынесенное лыжнику Александру Легкову и еще 27 российским атлетам, отменено. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Наказание, вынесенное лыжнику Александру Легкову и еще 27 российским атлетам, отменено. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Михаил Синицын/ РГ
В состав делегации РФ на Игры-2018 в Пхенчхане вошли 169 спортсменов

CAS проводил разбирательства с 22 по 27 января в открытом режиме. Большинство атлетов было на слушаниях и давало показания. Суд убедился, что в случае с каждым отдельным спортсменом данные разнятся. Но в 28 из них доказательств нарушения антидопинговых правил атлетами оказалось недостаточно. Потому CAS принял решение снять с них все санкции, а также восстановить аннулированные ранее результаты их выступлений на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Вместе с тем решение МОК по еще 11 российским спортсменам CAS утвердил. Но внес одну правку: вместо пожизненного отстранения от Олимпиад им запрещено участвовать в любом качестве лишь в Играх-2018 в Пхенчхане. Еще три дела - биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой - будут рассмотрены позднее.
Путин призвал олимпийцев побеждать "за себя и за того парня"

Вот имена тех, чьи апелляции были удовлетворены.

Бобслей: Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина

Скелетон: Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова

Лыжи: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева

Конькобежный спорт: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов

Санный спорт: Татьяна Иванова, Альберт Демченко

Хоккей: Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева

Главное сегодня

Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве
Россия потребовала вернуть доступ к своей дипсобственности в США
"Русский Мистраль" завершит испытания в феврале
Резервный фонд России официально прекратил существование
США провели неудачные испытания системы ПРО на Гавайях