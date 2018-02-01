ЦРУ объявило о желании продолжить сотрудничать с Россией

Руководство ЦРУ намерено продолжать сотрудничество с Россией в интересах обеих стран. Об этом заявил глава ведомства Майкл Помпео в письме лидеру демократов в сенате Чарльзу Шумеру.

По словам Помпео, спецслужбы двух стран продолжают сотрудничать "по таким вопросам, как авиационная безопасность и предотвращение возвращения иностранных боевиков как в Россию, так и в Америку".

В качестве примера он привел предотвращенный при содействии ЦРУ теракт в Санкт-Петербурге в прошлом году, который мог потенциально угрожать гражданам США.

При этом, передает РИА Новости, глава ЦРУ признал, что существуют "очень сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают".