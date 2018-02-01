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Рубрика: Власть

Шпион в сопровождении

Истребитель Су-27 более двух часов отгонял самолет-разведчик США от границы РФ
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск №7486 (23)
В США не утихает шумиха по поводу перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета радиоэлектронной борьбы EP-3Е "Aries II" над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

На нынешней неделе ВМС США обнародовали еще пять роликов, запечатлевших облет нашим самолетом американского борта. Видео сопровождалось заявлением командира 67-й тактической группы 6-го флота капитана Билла Эллиса, что это якобы был крайне опасный маневр.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Истребители ВКС трижды вылетали на перехват самолетов-шпионов

В ответ в Минобороны России напомнили американскому офицеру, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

"Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации", - отметили в военном ведомстве РФ.

Там обратили внимание и на другое обстоятельство. Для нашей истребительной авиации "перехват" воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к госгранице, длится считаные минуты. Поэтому действия российского Су-27, пресекавшего более двух часов 20 минут попытки американского самолета-разведчика ЕР-3Е "Aries II" приблизиться к границе воздушного пространства России в районе Крыма правильно называть "сопровождением".

В минобороны особо подчеркнули: маневры российского истребителя 29 января были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика ЕР-3Е. О чем свидетельствуют и видеозаписи.

"Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей", - заявили в нашем военном ведомстве. И добавили, что Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации.

Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27

"Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения", - говорится в сообщении Минобороны России.

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