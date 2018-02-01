Из Google Play удалили 700 тысяч приложений

В Google рассказали о борьбе с вредоносным контентом.

В прошлом году из Google Play было удалено более свыше 700 тысяч Android-приложений, нарушивших правила цифрового магазина. Это на 70 процентов больше, чем годом ранее.

99 процентов приложений с оскорбительным содержимым были идентифицированы и отклонены прежде чем кто-либо сможет их установить. Это стало возможным благодаря применению новых моделей и методов обнаружения таких программ, в том числе, с использованием машинного обучения.

В Google выявили массу подражателей, выдававших свой продукт за известные приложения. Это одно из наиболее распространенных нарушений, на которое идут разработчики ради поискового трафика.

Кррме того, в компании отслеживали программы, содержащие недопустимый контент - порнографию, насилие, разжигание ненависти и прочее, а также вредоносное ПО - приложения, с помощью которых совершается мошенничество, либо идет проникновение на устройство пользователя вирусов.