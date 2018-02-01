С этим симптомом сталкиваются очень многие. На головокружение на приеме в поликлинике жалуется минимум каждый десятый пациент старше 45 лет, каждый третий - из тех, кому больше 65, и каждый второй, переступивший порог 80 лет. Впрочем, встречается головокружение или, как говорят специалисты, вертиго и в молодом возрасте.

Само по себе головокружение - не болезнь. Но оно может говорить как об обычной усталости, так и указывать на серьезные неполадки со здоровьем: заболевания нервной системы, сердца и сосудов, психические расстройства, нарушения в работе эндокринной системы, органов зрения и слуха. Может этот симптом быть и следствием травмы или отравления. Согласно медицинской классификации головокружение может проявляться при более чем 80 заболеваниях.

Тем не менее, как показывают опросы, мы чаще всего довольно легкомысленно относимся к подобному недомоганию и не обращаемся к врачу, надеясь, что если отдохнуть и выспаться - все пройдет. И все-таки если приступы головокружения повторяются, их нельзя игнорировать. Вертиго возникает из-за сбоев в вестибулярном аппарате, который отвечает за равновесие и ориентацию тела в пространстве, любые сбои в этом механизме влекут за собой различные последствия. Вертиго может быть вызвано целым рядом патологических процессов, приводящих к дисбалансу систем, контролирующих зрение, равновесие, тактильные и болевые ощущения, а также положение тела. Тем более со всей серьезностью нужно относится к проявлениям вертиго пожилым людям, хотя бы из-за угрозы неожиданно упасть и получить травму.

Поскольку причины вертиго могут быть разные, задача врача - установить точный диагноз. Поэтому для начала стоит обратиться к терапевту или неврологу, а затем, если потребуется, подключить и врачей других специальностей. Кроме того, во многих российских городах в медучреждениях организованы специальные кабинеты по головокружению. В них работают врачи, прошедшие курс обучения в области отоневрологии и специализирующиеся на решении таких проблем. Сейчас таких кабинетов уже более 100. Кроме того, для того, чтобы люди могли получить достоверную информацию, был создан ресурс Vertigo.ru, а недавно выпущено мобильное приложение Acare Vertigo RU.

Конечно, лечение должен назначить врач. Но и мы сами можем себе помочь, тренируя свой вестибулярный аппарат. Если выполнять простые упражнения регулярно, можно не только справиться с вертиго, но и защитить себя от его прогрессирования в более старшем возрасте.

Как лечится головокружение

Всегда лечится основное заболевание. А для облегчения проявлений вертиго доктор может назначить специальные лекарства и физическую терапию. Важна психологическая поддержка - когнитивно-поведенческая терапия. Иногда может потребоваться хирургическое вмешательство.

Лечение всегда индивидуально, оно назначается в соответствии с установленным диагнозом и теми симптомами, которые наблюдаются у пациента.

Пациенту важно знать, что делать во время приступа, и не бояться его. Специальные вестибулярные упражнения могут помочь управлять своим состоянием в повседневной жизни.