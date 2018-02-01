Новости

На участке Ярославского направления остановлены электрички 12:41
В Москве образовались пробки из-за снегопада 12:32
Полиция США арестовала мужчину, планировавшего похитить Лану Дель Рей 12:30
В Подмосковье опекуны попытались убить трехлетнего мальчика 12:24
В Татарстане завели дело на полицейского, сбившего пешехода 12:22
В Москве снова встали трамваи 12:20
МОК рассмотрит участие оправданных россиян в ОИ в ближайшие два дня 12:19
Видео: Гассиев поддержал плачущего Дортикоса после боя 12:08
В Лондоне олигархам из РФ придется объяснять происхождение своих денег 11:58
Более 14 тысяч человек остались без света в трех регионах РФ 11:41
Собянин: вчерашняя стихия не обошлась без жертв 11:38
Пермский СК возбудил дело из-за гибели двух детей при пожаре 11:30
Восстановлено движение электричек в Балашиху 11:13
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре 11:03
Более 440 бригад МОЭСК приведены в повышенную готовность в Москве 10:59
За сутки в Москве выпало более 60 процентов месячной нормы осадков 10:33
Китай раскритиковал новую ядерную доктрину США 10:24
Остановлено движение электричек на участке Горьковского направления 09:39
На Филевской линии метро восстановлено движение после падения дерева 09:17
В Саратове ребенок провалился в яму и погиб 09:05
Японский премьер попросит США и Корею о возобновлении военных учений 08:49
На Кипре стартовал второй тур президентских выборов 08:21
В США родители солгали здоровому ребенку о наличии у него рака мозга 07:59
В Москве задержали 70 авиарейсов из-за непогоды 07:44
Скотленд-Ярд начал новое расследование в отношении Вайнштейна 07:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
04.02.2018 07:15
Рубрика: Общество

Голова кругом

В разных городах России открыто более 100 кабинетов по головокружению
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя №7485 (22)
С этим симптомом сталкиваются очень многие. На головокружение на приеме в поликлинике жалуется минимум каждый десятый пациент старше 45 лет, каждый третий - из тех, кому больше 65, и каждый второй, переступивший порог 80 лет. Впрочем, встречается головокружение или, как говорят специалисты, вертиго и в молодом возрасте.

Само по себе головокружение - не болезнь. Но оно может говорить как об обычной усталости, так и указывать на серьезные неполадки со здоровьем: заболевания нервной системы, сердца и сосудов, психические расстройства, нарушения в работе эндокринной системы, органов зрения и слуха. Может этот симптом быть и следствием травмы или отравления. Согласно медицинской классификации головокружение может проявляться при более чем 80 заболеваниях.

Фото: depositphotos.com
Как биомедицина побеждает рак

Тем не менее, как показывают опросы, мы чаще всего довольно легкомысленно относимся к подобному недомоганию и не обращаемся к врачу, надеясь, что если отдохнуть и выспаться - все пройдет. И все-таки если приступы головокружения повторяются, их нельзя игнорировать. Вертиго возникает из-за сбоев в вестибулярном аппарате, который отвечает за равновесие и ориентацию тела в пространстве, любые сбои в этом механизме влекут за собой различные последствия. Вертиго может быть вызвано целым рядом патологических процессов, приводящих к дисбалансу систем, контролирующих зрение, равновесие, тактильные и болевые ощущения, а также положение тела. Тем более со всей серьезностью нужно относится к проявлениям вертиго пожилым людям, хотя бы из-за угрозы неожиданно упасть и получить травму.

Поскольку причины вертиго могут быть разные, задача врача - установить точный диагноз. Поэтому для начала стоит обратиться к терапевту или неврологу, а затем, если потребуется, подключить и врачей других специальностей. Кроме того, во многих российских городах в медучреждениях организованы специальные кабинеты по головокружению. В них работают врачи, прошедшие курс обучения в области отоневрологии и специализирующиеся на решении таких проблем. Сейчас таких кабинетов уже более 100. Кроме того, для того, чтобы люди могли получить достоверную информацию, был создан ресурс Vertigo.ru, а недавно выпущено мобильное приложение Acare Vertigo RU.

Конечно, лечение должен назначить врач. Но и мы сами можем себе помочь, тренируя свой вестибулярный аппарат. Если выполнять простые упражнения регулярно, можно не только справиться с вертиго, но и защитить себя от его прогрессирования в более старшем возрасте.

Как лечится головокружение
Заставят ли россиян доплачивать за бесплатную медицину

Всегда лечится основное заболевание. А для облегчения проявлений вертиго доктор может назначить специальные лекарства и физическую терапию. Важна психологическая поддержка - когнитивно-поведенческая терапия. Иногда может потребоваться хирургическое вмешательство.

Лечение всегда индивидуально, оно назначается в соответствии с установленным диагнозом и теми симптомами, которые наблюдаются у пациента.

Пациенту важно знать, что делать во время приступа, и не бояться его. Специальные вестибулярные упражнения могут помочь управлять своим состоянием в повседневной жизни.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Ирина Невинная

Главное сегодня

Китай раскритиковал новую ядерную доктрину США
Патриотическая акция "Россия в моем сердце"
В Москве задержали 70 авиарейсов из-за непогоды
Антонов: США нашли "страшилку" в лице России
Комиссия рассмотрит возможность допуска на ОИ 15 россиян, оправданных CAS