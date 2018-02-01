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Рубрика: Общество

Где прячется рак

Онкология: есть ли шанс победить болезнь
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)
У россиян трудоспособного возраста диагностируется 47 процентов онкозаболеваний. А 46 процентов пациентов, которые погибают от рака, тоже относятся к этой категории. Такова статистика, о которой корреспонденту "РГ" рассказал руководитель отдела перспективного развития и международных научных связей Российского онкологического научного центра имени Блохина Минздрава России Дмитрий Борисов.
Не стоит пренебрегать простым советом врачей-онкологов: не сжигайте себя на солнце, как бы вы его не любили. Фото: AP Не стоит пренебрегать простым советом врачей-онкологов: не сжигайте себя на солнце, как бы вы его не любили. Фото: AP
Не стоит пренебрегать простым советом врачей-онкологов: не сжигайте себя на солнце, как бы вы его не любили. Фото: AP

В чем суть онкозаболевания?

Дмитрий Борисов: В организме человека каждый день происходит огромное количество мутаций. Патологические клетки уничтожаются иммунной системой. Но в какой-то момент может возникнуть клетка, которую эта система "не увидит", из нее-то и разовьется опухоль. К сожалению, от этого не застрахован никто. От рака умирали еще в глубокой древности. Но со многими видами онкозаболеваний сейчас удается успешно бороться.

С какими именно?

Фото: depositphotos.com
Назван фактор, сигнализирующий о развитии рака

Дмитрий Борисов: Рак крови, кишечника, желудка. Показателен рак молочной железы. Если болезнь диагностирована на ранней стадии, шанс излечения высок. В России примерно 65 процентов женщин переживают пятилетний порог после постановки диагноза. Даже если опухоль сохраняется, заболевание переводится в хроническую стадию, и качество жизни у пациентки будет достойным. В США и Европе рак молочной железы и вовсе вылечивается в 90 процентах случаев.

Почему такая разница?

Дмитрий Борисов: На Западе давно вкладывались большие инвестиции в программы ранней диагностики и повышение доступности передовых методов лечения. Мы можем догнать западные страны, если учтем их положительный опыт, причем не в сфере системных медицинских знаний - тут мы на высоте, а в сфере организации и финансирования здравоохранения. В России ежегодно диагностируется более 500 тысяч новых случаев заболевания. Каждый год умирает около 300 тысяч больных. Из-за того, что пока не все россияне имеют доступ к современным медицинским технологиям.

Но как получить доступ к качественному лечению?

Дмитрий Борисов: Закон предоставляет нам такое право. По программе госгарантий медпомощи 80 процентов затрат на лечение покрывается за счет бюджетных средств. В каждом конкретном случае этот объем можно уточнить у своих врачей, в Росздравнадзоре или в страховой компании, которая выдает полис ОМС. Но далеко не все пациенты знают о своих правах. Поэтому порой человеку отказывают в лечении в целях экономии или даже недообследуют, чтобы у пациента не возникло правового статуса, позволяющего получать дорогостоящее лечение. Мы, к сожалению, сталкиваемся с такими случаями. Они связаны с тем, что врачи находятся под сильным административным давлением со стороны чиновников, для которых самое главное - соответствовать бюджету. А бюджет формируется не из реальных потребностей, а из существующих возможностей. Еще одна проблема - это тарифы системы ОМС, которые сильно отличаются от реальных расходов. Более того, в разных регионах на конкретные процедуры выделяются разные суммы.

Если болезнь диагностирована на ранней стадии, шанс излечения высок

В каких регионах самый высокий риск заболевания?

Дмитрий Борисов: Везде свои особенности. На юге высокая инсоляция, поэтому повышенный риск заболевания раком кожи. В северных территориях чаще рак желудка.

Как обезопасить себя от страшной болезни?

Фото: depositphotos.com
Названы пять доступных продуктов, предотвращающих рак

Дмитрий Борисов: Рецепта нет, и вряд ли он возможен. Но пожелания есть. Скажем, не "сжигать" себя в соляриях и на солнце, особенно после 40 лет. В этом возрасте склонность эпидермальных клеток кожи к мутациям, способным привести к раку, возрастает многократно. Следует употреблять в пищу клетчатку, стимулирующую работу кишечника. Каждому человеку после 40 лет необходимо пройти компьютерную томографию грудной клетки, гастроскопию, колоноскопию. Женщинам следует обследоваться у гинеколога, мужчинам - у уролога. Так можно предупредить развитие 75 процентов всех онкозаболеваний.

Кстати

Из последних достижений в онкологии - иммунотерапия рака. Раковая клетка зачастую закрыта своеобразной "шапкой-невидимкой" от нашего иммунитета. Долго никто не мог понять, почему довольно мощная иммунная защита не может справиться с ней. Недавно выяснилось, что на поверхности опухолевой клетки имеются рецепторы, которые защищают ее от контакта с клетками иммунной системы. Когда лимфоцит, приближается к ней, чтобы уничтожить, рецепторы раковой клетки соединяются с рецепторами на его поверхности и активируют процесс программированной гибели лимфоцита. Это своеобразный защитный механизм: раковая клетка жалит клетки иммунной системы, как медуза. Когда этот процесс был изучен, ученые создали препараты, закрывающие опасные рецепторы, и лимфоциты могут беспрепятственно атаковать и уничтожать раковую клетку. Результаты ошеломляют. Например, если раньше пятилетний рубеж переживали 18-20 процентов больных раком легкого, то после применения этой технологии их доля выросла до 80 процентов. Такие препараты уже зарегистрированы в России и включены в списки лекарств, закупаемых за бюджетные средства.

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