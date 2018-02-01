Верная жена. Верный муж. Устаревшие понятия? Супружеская верность ныне не в тренде. И пара, прожившая много лет в браке без измен, - редкое исключение. Все это пустяки, о которых не стоит и говорить? Однако…

Международная группа психологов провела исследование, в котором приняли участие 500 пар, состоящих в длительных гетеросексуальных отношениях. Результаты неутешительны: 25 процентов опрошенных мужчин изменяют своим женам.

Процент неверных жен меньше - 15 процентов. И внимание: 100 процентов (!) испытуемых, которые до отношений с нынешним партнером имели связи и изменяли своим бывшим возлюбленным, предают и нынешнего! Вывод однозначен: предательство в новых отношениях может повторяться еще чаще, чем в предыдущих, даже при наличии более сильных чувств и привязанности.

И все же уместно вспомнить, что верность - это особенность личности и дело чести. Честный человек не станет изменять, пока находится в отношения х (даже если они изжили себя). Предатель изменит, даже горячо любя. И относится это не только к взаимоотношениям мужчины и женщины.

