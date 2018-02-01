Колобков: Решение CAS подтверждает "чистоту" наших спортсменов

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов на наказание по обвинениям в нарушениях антидопинговых правил является справедливым и доказывает "чистоту" атлетов. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда ранее вынесла вердикт, согласно которому многие российские атлеты были пожизненно отстранены от Олимпиад, а результаты их выступлений на Играх-2014 в Сочи - аннулированы. Теперь наказание в отношении 28 россиян отменено.

"Все спортсмены были оправданы в деле по обвинению в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И ребята, и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. Коллегии CAS признали, что они невиновны и отменили решения комиссии Освальда (МОК). Сегодняшние решения CAS подтверждают то, что многие, кого обвинили, являются "чистыми спортсменами", - сказал Колобков, чьи слова приводит "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Минспорта. - Спортсмены, которые боролись за соблюдение своих прав и наконец победили, безусловно, счастливы и с нетерпением ждут продолжения своей карьеры. Рассчитывают, что МОК примет решения CAS и предоставит им безусловное право участвовать в предстоящих Олимпийских играх. За прошедший год они пережили немало трудностей. Теперь они хотят двигаться дальше и продолжать делать то, что им больше всего нравится - соревноваться в честной борьбе".

Аналогичное мнение выразил и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Вместе с тем, он подчеркнул, что решение суда необходимо будет внимательно изучить и провести анализ ситуации.

"Мы с самого начала были уверены в невиновности наших спортсменов, - цитирует Жукова ТАСС. - Арбитражный суд встал на сторону наших ребят и принял справедливое решение, подтвердив их невиновность. Счастливы, что им возвращаются их заслуженные награды, с них полностью сняты обвинения. Но мы еще должны полностью проанализировать ситуацию и внимательно изучить решение суда".