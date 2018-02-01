Колобков: Решение CAS подтверждает "чистоту" наших спортсменов

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда ранее вынесла вердикт, согласно которому многие российские атлеты были пожизненно отстранены от Олимпиад, а результаты их выступлений на Играх-2014 в Сочи - аннулированы. Теперь наказание в отношении 28 россиян отменено.
"Все спортсмены были оправданы в деле по обвинению в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И ребята, и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. Коллегии CAS признали, что они невиновны и отменили решения комиссии Освальда (МОК). Сегодняшние решения CAS подтверждают то, что многие, кого обвинили, являются "чистыми спортсменами", - сказал Колобков, чьи слова приводит "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Минспорта. - Спортсмены, которые боролись за соблюдение своих прав и наконец победили, безусловно, счастливы и с нетерпением ждут продолжения своей карьеры. Рассчитывают, что МОК примет решения CAS и предоставит им безусловное право участвовать в предстоящих Олимпийских играх. За прошедший год они пережили немало трудностей. Теперь они хотят двигаться дальше и продолжать делать то, что им больше всего нравится - соревноваться в честной борьбе".
Аналогичное мнение выразил и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Вместе с тем, он подчеркнул, что решение суда необходимо будет внимательно изучить и провести анализ ситуации.
"Мы с самого начала были уверены в невиновности наших спортсменов, - цитирует Жукова ТАСС. - Арбитражный суд встал на сторону наших ребят и принял справедливое решение, подтвердив их невиновность. Счастливы, что им возвращаются их заслуженные награды, с них полностью сняты обвинения. Но мы еще должны полностью проанализировать ситуацию и внимательно изучить решение суда".