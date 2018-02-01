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Рубрика: В мире

Мэр Риги высмеял запуск мобильного приложения "Друг языка" в Латвии

Текст: Юрий Когалов

Мэр Риги Нил Ушаков иронично отозвался о запуске в Латвии мобильного приложения "Друг языка" (Valodas draugs). Свое отношение к нововведению он выразил на своей странице в Facebook.

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"В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждает введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей закона о госязыке", - написал Ушаков. Первой же его реакцией было: "Ну, теперь заживем!"

Идею такого нововведения предложил центр государственного языка Латвии (в стране его часто еще называют "языковой полицией" и даже "инквизицией"). С его помощью любой авторизовавшийся пользователь сможет отправить в надзорный орган жалобу на "нарушение языковых норм". Либо, наоборот, похвалу за использование латышского. Приложение позволяет отправить "ревизорам" документальное свидетельство "нарушения" - фотографию или видеофайл. Сотрудники центра будут обязаны разобраться в каждом конкретном случае и направить "друзьям языка" официальное извещение.

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