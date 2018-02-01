Минсельхоз РФ начал принимать заявки на краткосрочные кредиты

Министерство сельского хозяйства РФ начало принимать заявки на получение новых льготных краткосрочных кредитов.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, уже в первый день от 13 уполномоченных банков поступило свыше 350 реестров, в которых содержатся заявки на получение льготных краткосрочных кредитов на сумму более 80 млрд рублей.

"Реестры потенциальных заемщиков содержат заявки от сельхозтоваропроизводителей из 68 регионов на общую сумму субсидий более 5 млрд рублей", - добавили в ведомстве.

В Минсельхозе пояснили, что в большинстве своем заявки касаются развития подотрасли растениеводства, поскольку аграрии нуждаются в пополнении оборотных средств в период проведения весенней кампании. Около четверти заявок подают сельхозпроизводители, занимающиеся животноводством.