Минстрой предложил способ сэкономить на плате за отопление

Новости

Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток 12:38
Робот Curiosity прислал селфи на фоне марсианских гор 12:35
В Подмосковье три налетчика попытались ограбить банк 12:34
Опубликовано видео "кровавого" суперлуния 12:34
Под Ростовом задержали водителя попавшего в ДТП автобуса 12:31
Вышел трейлер нового сериала создателя Lost 12:27
Французская армия испытает боевых роботов 12:26
США не опубликуют засекреченную часть "кремлевского доклада" 12:20
Вступает в силу: что изменится в жизни белорусов в феврале 12:20
Американка рассказала, как Тупак Шакур с друзьями ее изнасиловал 12:15
Песков: Отстаивание прав спортсменов РФ в судах должно быть продолжено 12:07
Мэр Риги высмеял запуск мобильного приложения "Друг языка" в Латвии 12:03
Вышел трейлер хоррора про поедание волос "Мы не кошки" 11:59
Завершена регистрация спортсменов на Олимпиаду-2018 11:57
Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве 11:57
Конгресс не будет публиковать закрытую часть "кремлевского доклада" 11:46
Прокуратура начала проверку после задымления в самолете в Волгограде 11:45
Возобновлены съемки скандального сериала "Карточный домик" 11:44
Российские баянисты примут участие в музыкальном конкурсе в Гомеле 11:40
В Новосибирске в гараже обнаружили тела трех мужчин 11:35
Ученые рассказали, как подсолнечное масло может "посадить" печень 11:28
В Хабаровске завели дела из-за отравления 122 человек в школе 11:25
Видео: Турецкий надувной танк обманул курдов в Сирии 11:22
Самолет Москва - Ханты-Мансийск экстренно сел в Сыктывкаре 11:20
Две модели Lada вошли в число европейских бестселлеров 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
01.02.2018 11:22
Рубрика: Экономика

Минстрой предложил способ сэкономить на плате за отопление

Текст: Александра Воздвиженская
Минстрой разработал проект правительственного постановления, который вводит новый порядок расчета платы за потребляемое тепло в многоквартирном доме.

Его основная новация в том, что жильцы старых домов, которые установят у себя в квартире индивидуальный прибор учета (ИПУ) тепла, наконец смогут платить исходя из его показаний, что может дать существенную экономию.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Разворотнева: За нарушения управляющие компании будут лишать лицензий

Проект постановления Минстрой опубликовал еще 6 декабря, 26 декабря завершилось его общественное обсуждение. Сейчас документ ожидает подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, после чего его внесут на рассмотрение в правительство.

На данный момент законодательство не запрещает рассчитывать объем потребленного в квартире тепла по ИПУ, но проблема в том, что платить придется все равно по нормативу или по показаниям общедомового счетчика. Чтобы плату принимали исходя из показаний ИПУ, весь многоквартирный дом должен быть оборудован такими счетчиками, и они должны исправно работать.

Проект постановления Минстроя снимает этот барьер и прописывает конкретные формулы расчета. Установивший ИПУ жилец сможет самостоятельно регулировать объем потребляемого тепла и платить только за этот объем, но при условии, что в многоквартирном доме установлен общедомой прибор учета тепла. Предполагается, что это позволит вычислить, сколько тогда потребили остальные жильцы, в квартирах которых ИПУ не установлен.

С июля 2018 года в России при реконструкции старых зданий и строительстве новых они должны быть оборудованы только энергоэффективным оборудованием. Как рассказывали ранее "РГ" в Минэнерго, речь идет в том числе об индивидуальных тепловых пунктах. В некоторых городах уже пробуют устанавливать их повсеместно (Санкт-Петербург, Казань). "Суммарное снижение платежей населения - 400 миллионов рублей, или около 290 тысяч рублей на подъезд в год", - рассказывал замминистра энергетики Антон Инюцын. Однако в этом случае речь шла о полностью оборудованных домах.

В новостройках сегодня разводку отопления делают таким образом, что система теплоснабжения квартиры имеет один вход и один выход, то есть достаточно поставить один счетчик и списывать с него показания, писала ранее "РГ". Но таких домов, по оценкам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной , по стране наберется не более трех процентов.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Минстрой предложил продлить программу расселения аварийного жилья

"Предлагаемое (Минстроем. - Прим. ред.) регулирование оптимальным образом решает проблему некорректных начислений по теплу для многоквартирных домов, оборудованных ИПУ и распределителями. Однако в проекте имеются неточности, которые необходимо исправить", - указано в одном из отзывов на проект постановления правительства. Всего к законопроекту оставлено 24 отзыва и еще 29 мнений, большинство из которых предупреждают о вероятности некорректных расчетов. Например, "Интер РАО" указывает, что в формулах не учитывается различие температурных режимов в квартирах и местах общего пользования в многоквартирном доме. Ни одно из замечаний пока не учтено.

Главное сегодня

Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве
Россия потребовала вернуть доступ к своей дипсобственности в США
"Русский Мистраль" завершит испытания в феврале
Резервный фонд России официально прекратил существование
США провели неудачные испытания системы ПРО на Гавайях