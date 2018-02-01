Минстрой предложил способ сэкономить на плате за отопление

Минстрой разработал проект правительственного постановления, который вводит новый порядок расчета платы за потребляемое тепло в многоквартирном доме.

Его основная новация в том, что жильцы старых домов, которые установят у себя в квартире индивидуальный прибор учета (ИПУ) тепла, наконец смогут платить исходя из его показаний, что может дать существенную экономию.

Проект постановления Минстрой опубликовал еще 6 декабря, 26 декабря завершилось его общественное обсуждение. Сейчас документ ожидает подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, после чего его внесут на рассмотрение в правительство.

На данный момент законодательство не запрещает рассчитывать объем потребленного в квартире тепла по ИПУ, но проблема в том, что платить придется все равно по нормативу или по показаниям общедомового счетчика. Чтобы плату принимали исходя из показаний ИПУ, весь многоквартирный дом должен быть оборудован такими счетчиками, и они должны исправно работать.

Проект постановления Минстроя снимает этот барьер и прописывает конкретные формулы расчета. Установивший ИПУ жилец сможет самостоятельно регулировать объем потребляемого тепла и платить только за этот объем, но при условии, что в многоквартирном доме установлен общедомой прибор учета тепла. Предполагается, что это позволит вычислить, сколько тогда потребили остальные жильцы, в квартирах которых ИПУ не установлен.

С июля 2018 года в России при реконструкции старых зданий и строительстве новых они должны быть оборудованы только энергоэффективным оборудованием. Как рассказывали ранее "РГ" в Минэнерго, речь идет в том числе об индивидуальных тепловых пунктах. В некоторых городах уже пробуют устанавливать их повсеместно (Санкт-Петербург, Казань). "Суммарное снижение платежей населения - 400 миллионов рублей, или около 290 тысяч рублей на подъезд в год", - рассказывал замминистра энергетики Антон Инюцын. Однако в этом случае речь шла о полностью оборудованных домах.

В новостройках сегодня разводку отопления делают таким образом, что система теплоснабжения квартиры имеет один вход и один выход, то есть достаточно поставить один счетчик и списывать с него показания, писала ранее "РГ". Но таких домов, по оценкам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной , по стране наберется не более трех процентов.

"Предлагаемое (Минстроем. - Прим. ред.) регулирование оптимальным образом решает проблему некорректных начислений по теплу для многоквартирных домов, оборудованных ИПУ и распределителями. Однако в проекте имеются неточности, которые необходимо исправить", - указано в одном из отзывов на проект постановления правительства. Всего к законопроекту оставлено 24 отзыва и еще 29 мнений, большинство из которых предупреждают о вероятности некорректных расчетов. Например, "Интер РАО" указывает, что в формулах не учитывается различие температурных режимов в квартирах и местах общего пользования в многоквартирном доме. Ни одно из замечаний пока не учтено.