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01.02.2018 21:21
Рубрика: В мире

МВФ выступил против повышения зарплат украинцам

Текст: Петр Лихоманов

Международный валютный фонд (МВФ) выступил против планов правительства Украины по поднятию минимальной заработной платы. Об этом сегодня в Киеве на специальной пресс-конференции заявил глава представительства фонда на Украине Йоста Люнгман.

Так, по словам Люнгмана, увеличение минимальной зарплаты должно происходить параллельно с повышением производительности труда украинцев, иначе это негативно скажется на росте экономики и уровне инфляции.

"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда. Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики", - сказал чиновник МВФ.

Обязательства Украины перед МВФ составили 12,1 млрд долларов

Ранее кабинет министров Украины заявлял о теоретической возможности поднятия минимальной зарплаты до 4200 гривен (ровно 150 долларов при текущем курсе гривны). Впрочем, сама идея подавалась украинскими чиновниками не как готовый план, а всего лишь как "предмет для обсуждения и рассмотрения возможности".

При этом на пресс-конференции представителями МВФ было заявлено, что дата прибытия очередной инспекционной миссии фонда, предваряющей выдачу очередного транша (в Киеве рассчитывают на 1,9 миллиарда долларов, прим. "РГ"), пока не определена: "У нас нет никаких дат, решение еще не принято", - заявил представитель МВФ.

Напомним, на днях представители МВФ выставили Украине новые, обязательные и неотложные требования для продолжения кредитования: повышение цен на газ для населения примерно на 20%, и создание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Оба условия выглядят сложно выполнимыми по политическим причинам для киевского руководства. При этом, руководство Национального банка Украины не скрывает, что отсутствие очередного денежного вливания от МВФ в украинскую экономику чревато утратой макроэкономической стабильности и дефолтом.

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