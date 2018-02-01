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Рубрика: Культура

Электронный скачок

Объем книжного рынка России удвоится к 2025 году
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7486 (23)
На российском книжном рынке обозначился тренд на рост в денежном и натуральном выражениях. Впервые за пять лет выросли совокупные тиражи, второй год подряд растут объемы продаж. Основные драйверы - электронная и детская книга. Участники рынка считают, что это всерьез и надолго, и прогнозируют удвоение объема книжного рынка к 2025 году - с 92,8 миллиарда до 185,6 миллиарда рублей.

Российская книжная палата подвела предварительные итоги 2017 года. По ее подсчетам, всего было выпущено 486 миллионов экземпляров книг и брошюр по всей стране, что на девять процентов больше, чем годом ранее. Этот показатель неуклонно падал с 2008 года, когда тиражи были в полтора раза выше (760 миллионов экземпляров), сделал небольшую передышку в 2013 году (рост на символическую тысячу экземпляров) и, наконец, восстановился в 2017-м.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Предшествующее падение книжного рынка в части объемов продаж и тиражей президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков объяснил несколькими факторами. Во-первых, большую роль сыграл кризис торговых сетей на фоне падения реальных доходов населения и высоких арендных ставок. Во-вторых, для российских издателей практически закрылся украинский рынок. В-третьих, расцветало интернет-пиратство. Сейчас ситуация выправляется по всем позициям.

Так, в 2017 году в России было открыто около 150 книжных магазинов, правда, прирост объема продаж через этот канал в денежном выражении составил скромные два процента. Продажи в сегменте электронных книг выросли на 41 процент. Хороший прирост дали бюджетный сектор (учебная литература, 23 процента) и интернет-магазины (20 процентов), чуть меньше - федеральные книжные сети (19 процентов). Учитывая позитивные тенденции, Новиков ожидает ежегодный рост книжного рынка на 7-10 процентов.

Доля электронной книги на коммерческим рынке достигла примерно семи процентов, объем - 3,7 миллиарда рублей в прошлом году - оценила компания "ЛитРес". Если динамика сохранится, то к 2020 году сегмент может разрастись почти в три раза - до десяти миллиардов рублей. Важный тренд - увеличение количества покупателей на 30 процентов. Чем более активен читатель, тем чаще он совмещает потребление бумажной и электронной книги.

На фоне подъема всего рынка издатели хотят заняться повышением престижа профессии писателя. Планы амбициозные, признал директор департамента "Эксмо Non Fiction" Евгений Капьев: за пять лет сделать профессию писателя одной из самых высокооплачиваемых в России. Конкретную планку он не обозначил. В середине 2017 года минтруд сообщал, что самая высокая зарплата у капитана океанского судна. В месяц он может рассчитывать максимум на полмиллиона рублей. Для сравнения: среднемесячный доход писательницы Джоан Роулинг, по данным Forbes, составлял в 2016 году до восьми миллионов долларов (без дохода от киноправ).

Российские издатели хотят сделать профессию писателя самой высокооплачиваемой к 2022 году

Вряд ли получится достичь этого уровня, признал Капьев, но начать стоит с популяризации писательского ремесла. В частности, издательство хочет запустить для авторов электронные личные кабинеты, через которые они смогут отслеживать объемы продаж произведений, динамику дохода и прочее. В качестве примера успешного продвижения профессии Капьев назвал Великобританию, где пять лет назад проводили опрос на тему самого популярного желаемого ремесла. Им оказалась профессия писателя.

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