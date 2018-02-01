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01.02.2018 11:28
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как подсолнечное масло может "посадить" печень

Текст: Оксана Грибанова

Международная группа ученых под руководством специалистов Гранадского университета пришла к выводу, что частое употребление подсолнечного масла может стать причиной развития заболеваний печени, в том числе неалкогольного стеатогепатита - это поражение железы, которое характеризуется жировой дистрофией, воспалением и повреждением клеток. Кроме того, заболевание может стать катализатором для возникновения цирроза и рака.

Фото: depositphotos.com
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Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на Journal of Nutritional Biochemistry.

В рамках исследования специалисты проанализировали, как оливковое и подсолнечное масла влияют на здоровье крыс.

Как пояснил профессор Хосе Луис Куйлс Моралес из Гранадского университета, были проведены ультраструктурные анализы с использованием электронных микроскопов, измерения длины теломер и всестороннее исследование генома печени после употребления масел.

Ученые выяснили, что печень была более здоровая у той группы животных, которым добавляли в пищу оливковое масло. А вот ежедневное употребление подсолнечного масла приводило к фиброзу, ультраструктурным изменениям и повышало шансы на развитие неалкогольного стеатогепатита.

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