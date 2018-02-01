При обстреле здания Минобороны ДНР никто не пострадал

В результате выстрела из гранатомета по зданию Министерства обороны Донецкой народной республики (ДНР) никто не пострадал. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил министр обороны республики Владимир Кононов.

"Ни один человек из министерства не пострадал", - сказал командующий армией ДНР.

При этом сам обстрел квалифицируется как теракт, имевший целью убийство министра обороны.

"Данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова. Это уже одиннадцатое покушение с начала конфликта", - цитирует агентство слова представителя оперативного командования ДНР.