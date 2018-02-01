Угнанную под Владимиром машину нашли через портал госуслуг

Портал госуслуг помог найти под Костромой машину-клон: угнанный во Владимирской области Hyundai ездил с поддельными московскими номерами

По данным костромской госавтоинспекции, поводом для проверки подозрительного автомобиля-двойника послужило обращение в полицию, поступившее от жителя Подмосковья.

- На сайте портала госуслуг мужчина увидел информацию о задолженности по административным штрафам за нарушения ПДД, совершенные в Костромской области, однако в указанный день и час он не только не совершал правонарушения, но и вовсе не выезжал за пределы родного региона, - рассказали инспекторы.

Когда полицейские сверили данные камер фото- и видеофиксации, то поняли, что речь идет о машине-двойнике: правила в Костромской области нарушал Hyundai, очень похожий на машину из Подмосковья, с идентичными номерами и едва заметными конструктивными отличиями.

После этого "близнеца" объявили в розыск. По результатам оперативных мероприятий машину удалось найти и задержать в Мантуровском районе Костромской области.

Водитель подозрительной иномарки рассказал, что три недели назад был в Московской области, где оформил автомобиль в аренду. Однако экспертиза установила, что свидетельство о регистрации машины поддельное, при сверке узлов и агрегатов выяснилось, что машина была угнана в ноябре прошлого года из Владимирской области и находится в федеральном розыске.

Сейчас костромская полиция ведет проверку, пытаясь вычислить всех причастных к краже и перепродаже "клонированного" авто.