В Москве обокрали пенсионерку-миллионершу

На востоке Москвы вор вынес из квартиры 80-летней пенсионерки деньги и ценности более чем на миллион рублей, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Потерпевшая позвонила в полицию, когда заметила, что кто-то пробрался в ее квартиру в доме №10/4 на улице Молдагуловой. Преступник сразу же сбежал. Прибывшие оперативники выяснили, что вор залез в жилище на третьем этаже через балкон. Злоумышленник успел забрать украшения пенсионерки и ее деньги - 10 тысяч евро и 300 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.