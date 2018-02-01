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01.02.2018 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве обокрали пенсионерку-миллионершу

Текст: Сергей Бабкин

На востоке Москвы вор вынес из квартиры 80-летней пенсионерки деньги и ценности более чем на миллион рублей, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Фото: depositphotos.com
Женщина наблюдала за ограблением своего дома через интернет

Потерпевшая позвонила в полицию, когда заметила, что кто-то пробрался в ее квартиру в доме №10/4 на улице Молдагуловой. Преступник сразу же сбежал. Прибывшие оперативники выяснили, что вор залез в жилище на третьем этаже через балкон. Злоумышленник успел забрать украшения пенсионерки и ее деньги - 10 тысяч евро и 300 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.

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