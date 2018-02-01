В Москве откроются библиотеки комиксов и дизайна

Более 50 районных библиотек Москвы сделают тематическими в 2018 году в рамках программы "Точки роста", сообщает m24.ru.

Библиотеки превратятся в культурные площадки, посвященные науке, творчеству, различным видам искусства и хобби. Это могут быть комиксы, дизайн, этнография и высокие технологии.

Первые обновленные библиотеки станут доступны для посетителей в феврале. Так, на северо-западе города на базе библиотеки № 227 начнет работать культурная площадка "Графические истории". Книжный фонд читальни пополнится российскими и зарубежными изданиями комиксов. Помещение оформят в стиле поп-арт и ретрофутуризм. Украсит его "Супермен" - репродукция картины Энди Уорхола, основоположника этого стиля.