В Москве воспитательница избила ребенка

В Москве бывшую воспитательницу детского сада заподозрили в избиении 5-летнего воспитанника, сообщил ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Подозреваемую задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по району Северный.

Ранее в полицию обратилась мама ребенка: она сообщила, что 35-летняя воспитательница побила ребенка в детсаду на Дмитровском шоссе. Впоследствии сотрудницу уволили из дошкольного учреждения. Теперь против нее возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". На время следствия ей запретили покидать Москву.