В Москве запустили инклюзивные экскурсии по музеям

В государственном музее имени А.С. Пушкина в четверг прошла первая инклюзивная экскурсия для взрослых слабовидящих москвичей. За час им рассказали о жизни и творчестве известного поэта и разрешили прикоснуться к истории в прямом смысле этого слова - специально для них экскурсоводы подготовили так называемые тактильные экспонаты. Их можно подержать в руках и рассмотреть в деталях с максимально близкого расстояния.

Проект для инвалидов запустил "Мосгортур". По словам менеджера инклюзивных экскурсий Анастасии Ревуцкой, в нем участвуют тринадцать крупных музеев, наиболее приспособленных для "особенных" людей. В трех из них - современного искусства "Гараж", космонавтики и имени Островского - уже побывали воспитанники детских школ-интернатов.

Познавательная прогулка по основной экспозиции музея Пушкина стала четвертой в проекте, но первой для взрослых горожан - подопечных Всероссийского общества слепых. Окунуться в атмосферу XIX века и познакомиться с творчеством выдающегося русского писателя и поэта пришли десять человек. Больше гостей на подобную экскурсию организаторы принять не могут. Говорят, иначе не смогут оказать должного внимания. А поддержка нужна многим из них - кому-то надо помочь спуститься по лестнице, а кого-то провести по залам экспозиции. Еще нужно успеть все осмотреть и детально разглядеть экспонаты. Как стандартные, так и тактильные. Инклюзивное "путешествие" длится час. Отзывы в целом положительные. Пенсионерка Марина Сахарова в музеях бывает чаще, чем в театрах. Как ни странно, больше привлекают ее современные музеи, где есть всевозможные мультимедийные инсталляции. "В музее Пушкина последний раз была до войны, будучи школьницей, - поделилась она впечатлениями с "РГ". - С тех пор здесь многое изменилось, но это место по-прежнему вызывает у меня только самые теплые эмоции".

Следующий на очереди - Музей Москвы. Группы формируют интернаты и общество слепых. Хотя можно позвонить в музеи и узнать, когда там проводят подобные экскурсии. Как правило, билеты либо бесплатные, либо по льготной цене.

Тем временем

В государственном Эрмитаже прошла первая аттестация по программе подготовки глухих и слабослышащих экскурсоводов. На сегодня первые экзамены сдали десять человек - все они, являясь инвалидами по слуху, владеют жестовой речью. И обладают огромным желанием сделать сокровища Эрмитажа доступнее тем зрителям, кто, как и они, могут только созерцать красоту, но не слышат слова экскурсоводов. Сейчас этот пробел восприятия искусства будет заполнен.

Проект осуществляется Государственным Эрмитажем совместно с организацией "Языки без границ" при поддержке комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Программа подготовки гидов для проведения экскурсий на русском жестовом языке стартовала еще осенью 2017 года. Самым трудным для новых сурдопереводчиков стало освоение культурологических и искусствоведческих терминов при помощи жестовой речи. Но занятия включают в себя не только освоение словаря. В программе - многочисленные лекции по истории мировой культуры, помощь гидам-сурдопереводчикам в овладении практическими навыками проведения экскурсий в музейном пространстве, умение "держать аудиторию".

Преподаватели, среди которых - сотрудники научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа, заявляют, что уже к лету 2018 года учащиеся смогут проводить самостоятельно две обзорные экскурсии - по парадным залам Эрмитажа и по залам искусства Древней Греции и Рима. Первая аттестация включала проверку их знаний по истории Эрмитажа и расположению его парадных залов.

- Курсы глухих и слабослышащих гидов-сурдопереводчиков в Эрмитаже - только первая ласточка, - рассказали "Российской газете" специалисты организации "Языки без границ". - В будущем мы планируем расширять этот проект, подключать к нему другие музеи Санкт-Петербурга и городские выставочные пространства.

Подготовила Ольга Штраус, Санкт-Петербург