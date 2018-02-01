В Орле сотни смотровых колодцев на проезжей части, тротуарах и во дворах не соответствуют требованиям ГОСТа, что приводит к плачевным последствиям. Активисты ОНФ призвали мэрию решить давно наболевшую проблему.

Нанесли на карту

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта при помощи рядовых горожан провели мониторинг. Они использовали интерактивный проект ОНФ "Карта убитых дорог". На нее любой желающий может нанести проблемный участок с описанием и фото. Власти, как правило, реагируют и выделяют средства на ремонт.

Наряду с привычными выбоинами на карте впервые появились и дорожные люки. Большой проблемой для автовладельцев стали открытые колодцы ливневой канализации. Вероятно, решетки уносят "сборщики металлолома". Возникает угроза для транспорта. Не заметишь - угодишь в дыру колесом.

- Зимой опасность возрастает, - говорит участник проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Михаил Бычков. - Из-за снега люки не всегда видны. Это чревато не только повреждением машины, но и травмами водителя и пассажиров.

Обнаружены десятки открытых, просевших и выступающих люков. Дорожники при ремонте обносят их ограждением и укладывают асфальт так, что вокруг остается выбоина. Или, наоборот, после ремонта люк начинает выступать над проезжей частью, что запрещено ГОСТом. Бывает, что его полностью закатывают под асфальт. И тогда работники других организаций, водоканала например, разбивают покрытие, чтобы добраться до крышки.

Смотровые колодцы обычно не стоят на балансе у дорожных организаций. Если это ливневка, то за нее отвечают муниципалитет или казенное учреждение, которому мэрия делегирует полномочия. Если - смотровой колодец, то за него в ответе тот же водоканал или связисты. Но водителям по большому счету все равно, кто из них недосмотрел.

- Орловские автовладельцы все чаще жалуются на просевшие и открытые люки и ливневки, - поясняет член регионального штаба ОНФ Юрий Власов. - Поэтому мы обратились в администрацию Орла и призвали принять меры для решения проблемы.

Активисты передали властям список опасных люков, которые обнаружили на центральных артериях: улицах Старо-Московской, Московской, Автовокзальной, Гагарина, Гостиной, Комсомольской и других. Движение там очень оживленное.

- Все выявленные адреса просевших канализационных люков и отсутствующих крышек ливневок мы также нанесли на интерактивную карту "убитых дорог", - подчеркнул Михаил Бычков. - Теперь ждем действий от городских властей.

Кто виноват?

Практика показывает, что найти виновного бывает непросто. Если водитель разбил машину, то на возмещение убытков уходит до полутора лет. Зачастую даже заинтересованные предприятия только в суде выясняют, кто и за что в ответе. Показательный процесс прошел в прошлом году. Автоледи не заметила открытый люк ливневки, и машина угодила в него колесом.

Спорная ливневая канализация в свое время не была поставлена на учет, хотя указана на схеме улично-дорожной сети

Ремонт обошелся в 125 тысяч рублей. Девушка потребовала взыскать деньги с "Управления коммунальным хозяйством" (МКУ "УКХ"). С 2012 года оно отвечает за содержание улично-дорожной сети. Однако представители организации отвергли обвинения. Не признали вину и в водоканале.

Там считают, что ливневка является конструктивной частью дорожного покрытия - то есть отвечать должен собственник дороги. Но тут выяснилось, что владельца у объекта нет. Спорная ливневая канализация в свое время не была поставлена на учет, хотя и указана на схеме улично-дорожной сети. По сути, дорогу разделили на части и ее не существует в виде единого объекта.

Сколько еще в городе таких ливневок, неизвестно. Мэрия объявила о начале инвентаризации, которая должна дать ответ на этот вопрос. Но в процессе суда выяснилось, что часть люков при передаче дорог в оперативное управление ушла с баланса. В такой ситуации ответственность ложится на мэрию. Ее и обязали возместить автоледи убытки.

Другой процесс. В июле 2015 года на улице 2-я Посадская автомобиль Lexus угодил колесом в яму, "образовавшуюся путем смещения кольца смотрового колодца". Спустя три дня в том же месте и то же самое произошло с автомобилем Mercedes. Ремонт обошелся в сотни тысяч рублей.

Автовладельцы пошли в суд. Разбирательство заняло около двух лет. В качестве ответчиков привлекали администрацию города, водоканал, МКУ "УКХ" и областную дорожную службу. Каждый вину отрицал. В процессе выяснилось, что сам механизм содержания улично-дорожной сети крайне громоздкий.

Ответственность за появление ямы вокруг смотрового колодца суд возложил на "Дорожную службу" и "Спецавтобазу". В пользу автовладельцев с них взыскали свыше одного миллиона рублей. Отметим, что в судах решающим доказательством становятся акты ГИБДД. Максимально возможные размеры выбоин регламентируются ГОСТом. Открытый люк нарушает все стандарты, что тщательно фиксируют в актах полицейские.

Смертельно опасны

По словам главы администрации Орла Александра Муромского, осенью прошла первая за много лет инвентаризация колодцев. Ее провели сотрудники водоканала, причем осмотрели не только свои, а все сооружения. Поводом стал несчастный случай. В конце августа пропала семилетняя девочка. Тело обнаружили в канализационном колодце.

Он не был накрыт крышкой, и девочка провалилась. Травмы оказались смертельными. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается. Суд грозит хозяину частного дома, которому и принадлежит колодец.

- Я поручил возобновить работу по обследованию всех канализационных колодцев, - сообщил Александр Муромский. - Особенно остро встал вопрос на улицах 1-я Посадская и Герцена, колодцы на которых принадлежат частным собственникам.

По его словам, обследовано уже свыше 56,4 тысячи смотровых колодцев. На балансе водоканала из них состоит менее 22 тысяч. Остальные принадлежат прочим организациям и частникам. За муниципальный счет отремонтировали 158 колодцев. Маловато, но не каждый допустил работников водоканала.

- Мы передали собранные данные в административно-технические комиссии, которые должны принять решения о привлечении собственников к ответственности, - рассказал директор "Орелводоканала" Василий Иванов.

Впрочем, в мэрии меру считают неэффективной. Собственникам выдают предписания с требованием привести колодцы в нормативное состояние. За неисполнение грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Но это не пугает предприятия и ИП, напротив, штраф дешевле ремонта. А наказать повторно сложно - могут пожаловаться, что бизнес "кошмарят".

- Большая часть неисправных колодцев приходится на абонентов частного сектора, - продолжает Василий Иванов. - Собственники не уделяют должного внимания содержанию коммуникаций.

Прямая речь

Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области:

- В 2017 году в Орловской области из-за неудовлетворительного состояния дорог произошло 370 ДТП, в результате которых погибло 32 человека. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудники ГИБДД выдали 1397 предписаний и составили 520 административных материалов. За неисполнение ранее выданных предписаний к административной ответственности привлечено 149 должностных лиц.

Тем временем

В Орле планируют шире использовать практику признания по суду годами не обслуживаемых и брошенных смотровых колодцев бесхозяйными объектами. Это позволит принимать их на баланс муниципалитета. Тогда можно будет выделять бюджетные средства на ремонт. Тратить казенные деньги на частные колодцы запрещает закон.



Полномочия властей пока ограничиваются выдачей предписаний. Процедура перехода права собственности на колодцы растянется надолго. С момента ее запуска дается год на то, чтобы нашелся собственник. Если он не появится, суд вправе признать колодец бесхозяйным. Потом потребуется время на оформление права муниципальной собственности. Но другого выхода, если не считать наложение штрафов, в городе пока не видят.