Проект, по которому в Воронеже возвели две современные школы, рекомендовали для использования во всех регионах страны. Об этом рассказал замглавы минстроя России Хамит Мавлияров после посещения СОШ № 102 на улице Шишкова. Здания образовательного комплекса, открытого в начале января, признали не только качественными и удобными для детей, но и экономичными.

Разумная экономия

Школу на 1224 места построили всего за год в активно растущем Северном микрорайоне города. В последние годы здесь ввели в эксплуатацию немало многоэтажных жилых комплексов, квартиры в которых покупали в первую очередь семьи с детьми. Поэтому так важно было снабдить новые кварталы объектами дошкольного и общего образования.

- Любая комплексная застройка должна сопровождаться возведением объектов социальной инфраструктуры, - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, открывая школу № 102. - Практика такая есть, регламенты выработаны, законодательно мы все это закрепили. Поэтому теперь каждый новый микрорайон Воронежа будет обеспечиваться школами, детскими садами и, в зависимости от нормативов, поликлиниками и другими подобными объектами.

Осмотрев помещения школы на улице Шишкова, Александр Гусев отметил комфортную обстановку и простор. По конструкции она аналогична расположенной неподалеку СОШ № 101 (ее сдали в 2016-м). Три учебных корпуса, здания котельной и трансформаторной подстанции в этих проектах просты с точки зрения архитектуры и отделки, зато полностью соответствуют всем нормативам. Отсутствие "излишеств" позволило избежать неэффективных расходов бюджетных средств. Так, СОШ № 102 обошлась в 765,3 миллиона рублей. Две трети суммы было получено из федеральной казны. Чуть больше четверти выделил бюджет Воронежской области, около 70 миллионов добавила администрация города.

Сертификат в подарок

Стоит отметить, что разумная экономия коснулась только внешнего облика школы. На оснащение не поскупились. Во-первых, корпуса и 2,8 гектара пришкольной территории оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой охранного телевидения. Во-вторых, в здании укомплектованы лаборатории для практических работ по естественным предметам, компьютерные классы и кабинет робототехники. Вскоре здесь заработает 22 кружка, так что каждый ученик сможет выбрать дополнительные занятия, исходя из своих интересов. Например, осваивать 3D-моделирование, актерское мастерство или игру в шахматы.

В-третьих, в СОШ № 102 продумано пространство информационно-образовательного центра: помимо бумажных книг, есть доступ к цифровым ресурсам и интерактивная доска для занятий. В рекреациях расположилась "библиотека свободного доступа": брать книги или, наоборот, добавлять новые издания может любой ученик или просто гость школы. Так, глава региона Александр Гусев оставил на полке красочный альбом "Воронеж послевоенный".

Наконец, в фойе установлены четыре мультимедийные сенсорные доски, с помощью которых дети и родители могут узнать расписание уроков и новости, касающиеся учебного процесса. А в коридорах развешано 64 монитора, на которых можно посмотреть программы школьного телевидения. Над созданием сюжетов будут трудиться сами дети в профильном кружке.

Проект "школы будущего", успешно опробованный в Воронеже, войдет в реестр минстроя РФ

Особое внимание в проекте школы уделили спортивной инфраструктуре. Это прежде всего футбольное поле с круговой беговой дорожкой (она совмещена с прямой дорожкой для спринта) и сектором для прыжков. На прилегающей территории также обустроена гимнастическая зона, комплексная спортивная площадка и площадки для игр (в волейбол, баскетбол, пионербол), а также корт для тенниса или бадминтона. В СОШ № 102 уже действует 11 спортивных секций.

Главным же богатством новой школы, безусловно, следует считать педагогический коллектив. Учителей набирали по конкурсу. Одной из их первых творческих инициатив стало создание музея. Он связан с судьбой и творчеством известного воронежского прозаика Гавриила Троепольского - автора повести "Белый Бим Черное ухо" и многих других произведений. Личные вещи писателя предоставила его семья, часть экспонатов выделил из своей коллекции директор школы Алексей Фактор. Планируется создать постоянную выставку на тему освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, так как в районе, где построена СОШ № 102, в 1942-1943 годах шли кровопролитные бои. А вообще педагоги мечтают открыть здесь целую дюжину музеев, которые будут доступны для экскурсантов из других школ.

Поддержав энтузиазм преподавателей, Александр Гусев передал школьной администрации сертификат на миллион рублей для приобретения учебного оборудования.

- На всех объектах социальной инфраструктуры, которые возводятся сейчас или планируются к постройке в нашем регионе, соблюдаются высокие стандарты качества, - добавил он. - Хочу заверить всех жителей Воронежа и области, что мы от этих стандартов отступать не будем и впредь. В ближайшие годы планируется ввести в строй около десяти подобных объектов. В частности, до конца 2018 года мы должны сдать еще две школы в областном центре. Кроме того, будем возводить пристройки к действующим школам в микрорайонах Воронежа и на сельских территориях. Думаю, что в течение двух - двух с половиной лет мы осилим строительство семи школ. И все они будут соответствовать этому высокому, но уже доступному современному стандарту.

Вне конкуренции

Как сообщили в областном департаменте образования, науки и молодежной политики, на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию двух школ. Речь о Калачеевской СОШ № 6, которая нуждается в реконструкции с пристройкой пищеблока, спортивного и актового залов, и общеобразовательной школе на 1224 места в Воронеже - на улице Острогожской, где идет комплексная жилая застройка микрорайона АI (Шилово). При условии выделения дополнительных средств возможна сдача пристройки к зданию Данцевской ООШ в Богучарском районе.

Проект "школы будущего", успешно опробованный в Воронеже, войдет в реестр экономически эффективной проектной документации, которую минстрой России рекомендует для повторного применения. Отбор типовых школ и детсадов, возводимых с привлечением бюджетных средств, в России проводят с 2011 года. В конце 2016-го министерство ввело новые критерии. В частности, сметная стоимость проекта не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость строительства. Объект также должен иметь класс энергетической эффективности не ниже "C". Сегодня в реестре 150 проектов, доступных для тиражирования по всей России. Большинство из них вошло в перечень недавно, так как использовалось при строительстве школ в 2017 году.

Воронежская область успешно работает с такими проектами, отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамит Мавлияров:

- Даже по новым правилам, ставшим более жесткими в части оценки экономической эффективности проектов (особенно социальных), Воронеж пока не имеет конкурентов. Мы договорились, что проект школы будет доработан с учетом пожеланий системы образования, и мы его актуализируем в реестре экономически эффективной проектной документации. Думаю, он точно будет не раз повторен.

Беря на вооружение готовые материалы из федерального реестра, в регионах смогут сэкономить на "бумажных" работах и быть уверенными в том, что результат никого не разочарует.

Тем временем

Детский сад на 220 мест открыли в январе 2018 года в поселке Воля Новоусманского района. Строить его начали в связи с многочисленными обращениями местных жителей. Приводить сюда малышей смогут и обитатели соседнего села Орлово. Теперь очереди в детсад нет ни среди ребят от трех до семи лет, ни среди детворы ясельного возраста. В новом садике оборудованы уютные помещения для 11 групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для конструирования и моделирования, арт-студия со световыми столами и песочницами, живой уголок и зона для изучения ПДД - с дорожной разметкой, знаками, светофором и машинками, на которых можно кататься. Для образовательных занятий закуплены интерактивные доски и ультракороткофокусные проекторы. По словам заведующей Татьяны Кучменко, в перспективе здесь организуют группы для малышей с ограниченными возможностями здоровья.