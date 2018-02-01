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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке дело ударившего ребенка военного дошло до суда

Текст: Юлия Гарднер

Гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском рассмотрит дело военного, которого обвиняют в избиении ребенка. Об этом сообщается на сайте суда.

В Краснодаре суд рассмотрит дело об избиении детей

Как считает следствие, 19 января прошлого года два школьника играли снежки в краевом центре. Один из них попал комком в автомобиль мужчины. Выйдя из машины, тот два раза ударил по лицу семиклассника и уехал. Личность агрессора удалось установить за несколько дней.

Изначально в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое затем отчего-то прекратили. И лишь после вмешательства председателя СК Александра Бастрыкина главное военное следственное управление возобновило расследование.

Таким образом, военнослужащего обвиняют по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Судебное заседание назначено на 8 февраля. Если вину мужчины докажут, его грозит штраф от пяти до 30 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток, или же до 120 часов обязательных работ.

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