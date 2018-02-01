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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ожидаем град мячей

На ЧМ-2018 пройдут четвертьфиналы
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)
В пятницу в Хабаровске пройдут четвертьфинальные матчи чемпионата мира-2018 по хоккею с мячом.

За выход в полуфинал хозяева турнира россияне поспорят со сборной Германии. Немцев пока сложно причислить к элите мирового хоккея с мячом. Впервые на первенстве планеты немецкая национальная команда сыграла в 2014 году в группе B. За два года сборная, составленная в основном из этнических немцев, вернувшихся из России в Германию, проделала путь из новичков в группу А, в которой соревнуются лучшие команды мира. Чемпионат мира-2017, ставший для "маншафт" дебютным в элите, сложился противоречиво. Уже в четвертьфинале сборная Германии попала на будущих победителей турнира шведов и потерпела сокрушительное поражение - 6:34. Несмотря на это, форвард немцев Михаил Дунаев вошел в символическую сборную ЧМ-2017, а Германия сумела квалифицироваться на нынешний чемпионат мира.

Фото: РИА Новости
Где можно будет посмотреть матчи ЧМ по хоккею с мячом

Дела у немцев в Хабаровске идут пока не очень. В пассиве - два чувствительных поражения: от США - 4:14 и Казахстана - 2:17. Из относительно позитивного - натужная победа над аутсайдером подгруппы "В", командой Венгрии - 9:5. Одним словом, серьезных проблем у российских хоккеистов сегодня возникнуть не должно. Главный тренер нашей команды Михаил Юрьев даже допустил, что может поберечь для полуфинала лидеров сборной. Например, 37-летнего ветерана Сергея Ломанова.

Что касается других четвертьфинальных пар, однозначно сомнений не вызывает исход встречи сборных Швеции и Венгрии. Действующие чемпионы мира, одолев на групповом этапе хозяев льда, уже показали, что приехали в Хабаровск в отличной форме: вряд ли дебютанты группы А венгры сумеют что-то противопоставить сопернику. Скорее стоит ждать победы шведов с каким-нибудь космическими счетом.

Две другие пары 1/4 финала любопытны тем, что они в точности повторяют пары на той же стадии ЧМ-2017. Так, финны снова встретятся с США. Год назад борьбы не получилось: Суоми без труда расправились с американцами - 15:1. Наконец в еще одном четвертьфинале сразятся казахстанцы и норвежцы. И, пожалуй, это будет самое равное противостояние из всех. На прошлогоднем первенстве планеты норвежская команда сотворила мини-сенсацию, одолев Казахстан со счетом 5:4. В этот раз борьба, судя по всему, будет не менее упорной.

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