В Хабаровске завели дела из-за отравления 122 человек в школе

В отношении директора хабаровской гимназии, где произошла вспышка кишечной инфекции и главы компании, которая организовывала в ней питание, возбуждены административные дела. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что составлены протоколы, временно запрещающие работу аутсорсинговой компании, виновной в отравлении.

Кроме того, уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) расследуют в региональном СК.

Напомним, 122 человека обратились за медпомощью, отобедав в столовой образовательного учреждения. Как ранее сообщал Роспотребнадзор, причиной вспышки инфекции оказались салаты, которые готовили в большом объеме, фасовали без перчаток и неправильно хранили. Сейчас гимназия закрыта на карантин.

В связи с этим случаем проверяются пищеблоки других школ города.