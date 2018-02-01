Чиновники Удмуртии забыли о многодетных семьях

Лишь каждая восьмая многодетная семья в Удмуртии получила бесплатно участок под строительство индивидуального жилья.

По этому показателю, как отметил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, республика "исторически находится на последнем месте" в округе, а некоторые факты просто не поддаются разумному осмыслению.

В Удмуртии из более чем 20 тысяч многодетных семей только 28,5 процента выразили желание встать на учет в качестве нуждающихся в земельном наделе. В других регионах округа этот показатель близок к 100 процентам.

- Либо в Удмуртии так сформировано законодательство, которое людям неинтересно, либо информационной работы в этой части не провели, - сделал вывод Бабич. И добавил, что из 5832 семей на учет поставили лишь 67 процентов. - Это вообще необъяснимо: участки получили всего немногим более 10 процентов многодетных семей.

В 2017-м на строительство инфраструктуры к участкам для многодетных семей в Удмуртии выделили 178,6 миллиона рублей, на 2018-й запланировано 4,5 миллиона

Ситуация с получением многодетными семьями земельных участков в Удмуртии действительно не так проста. Их в республике выдают лишь малоимущим - тем, у кого нет земли и чья жилплощадь не превышает 10 квадратных метров на одного члена семьи. Это в Ижевске. А в Шарканском и Якшур-Бодьинском районах, к примеру, она составляет 13 и 17 квадратных метров соответственно. Своими историями с корреспондентом "РГ" поделились те, кто уже пытался получить землю, но, увы, безуспешно.

- В администрации Первомайского района Ижевска подсчитали мою долю, долю мужа, наших родителей и сказали: ребята, какая вам земля? - рассказывает мать троих детей Анна Павлова. - А у супруга есть брат. Их мать, например, может написать завещание на него, и мой муж тогда останется без своей доли. Получается, раз есть 10 метров на каждого во всех квартирах (даже в тех, на которые у нас нет права собственности), значит, надел нам не полагается. Взяли кредит, купили землю самостоятельно.

Другой ижевчанке получить земельный участок помешали лишние четыре сантиметра, выявленные при расчете имеющейся жилплощади.

- Мы жили в двухкомнатной квартире, - делится воспоминаниями Алена Буранова. - Доли в ней принадлежали мне, папе и брату. Когда я вышла замуж, брат предложил нам с супругом выкупить его долю в квартире. Мы согласились, потом приобрели и долю родителей. Когда появился третий ребенок, вся квартира площадью 50,2 квадратного метра принадлежала мне. В администрации Устиновского района, куда мы обратились с заявлением на получение участка, подсчитали: на каждого приходится по 10,04 квадратного метра. Превышение небольшое, но нам сказали, что даже тем, у кого ровно 10 квадратов, тоже отказывают.

Председатель координационного совета гражданских инициатив в Удмуртии Андрей Коновал считает, что ситуация с предоставлением участков многодетным семьям в регионе доведена до абсурда:

- У нас в республике сознательно ограничили норму применения закона, предоставляя земельные участки только малоимущим многодетным семьям - это раз. Вторая проблема в том, что малоимущим предоставляются участки на такой территории, где нет коммуникаций, а чтобы их проложить, нужны огромные деньги. То есть в принципе у нас получается, что тем, кто может проложить коммуникации, эти участки не выделяются, потому что им якобы не положено, а те, кто реально нуждается, не смогут там построиться, потому что нет коммуникаций. Это ярко показывает отношение властей к многодетным семьям, - пояснил Коновал.

Комментарий

Анна Боталова, министр имущественных отношений Удмуртии:

В Удмуртии зарегистрировано 20 437 многодетных семей. 3934 семьи поставлены на учет, 2709 уже получили участки. Это 70 процентов из тех, кто имеет на них право. Законодательством региона не предусмотрено выделение земельных участков с обязательным наличием инфраструктуры. По данным минстроя Удмуртии, на 1 января 2018 года из предоставленных 2709 земельных участков 1918 были обеспечены линиями электропередач, 473 - водой, 261 - газом, 1117 - дорогами.