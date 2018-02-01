ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Новгороде в день выборов

Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили члена ИГИЛ ( "Исламское государство" - международная террористическая организация, запрещенная в РФ), который готовил взрыв в Нижнем Новгороде 18 марта 2018 года - в день выборов президента России. Об этом в четверг сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, в связи с чем был нейтрализован сотрудниками спецназа ФСБ.

После чего по месту жительства злоумышленника был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены самодельное взрывное устройство (в ФСБ подчеркнули, что "большой мощности"), компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ЦОС ФСБ не называют фамилию погибшего, отмечая лишь, что террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

По фактам участия в деятельности международной террористической организации и приготовления к совершению диверсионно-террористического акта в день проведения президентских выборов управлением ФСБ по Нижегородской области в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.