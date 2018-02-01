В Нижнем Новгороде инициативная группа неравнодушных горожан провела опрос: как обстоят дела с социальной инклюзией и доступной средой в городе. Они пригласили к диалогу 14 некоммерческих организаций (НКО), работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и выяснили основные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются особые дети, семьи с такими ребятишками и НКО.

Невидимая проблема

Инициатором опроса выступила известный в городе предприниматель Ольга Никитина. Поддержали ее учредители фонда социальной и творческой реабилитации, инклюзивного и интеграционного развития "ИРИС" Ирина Кузнецова и Ирина Решетникова.

Опрос выявил: само понятие "социальная инклюзия" в Нижнем Новгороде многим даже не знакомо. Детей с ОВЗ порой не интегрируют в общество: их не приглашают на мероприятия к здоровым детям, про них не дают рассказать на "Уроках доброты", для них не готовят тьюторов (специалистов по индивидуальному образованию. - Прим. ред.). А чтобы открыть ресурсный класс в какой-нибудь школе, нужно пройти сто кругов ада.

Ирина Решетникова приводит живой пример:

- У нас есть инициативная группа родителей, которые создали ресурсный класс для детей с аутизмом в школе № 134. Они добились, чтобы им выделили помещение, буквально прошли через тернии к звездам. В этом классе обучается 6 человек. Только за сентябрь поступило более 400 звонков от родителей, дети которых на домашнем обучении. Их никуда не берут, а создать подобный класс не дают.

По сути, детей с ОВЗ будто нет в нашем обществе. Даже официальная статистика о них закрыта и не предоставляется ни по одному из запросов. При этом, по неофициальным данным, ребенок с аутизмом рождается в каждой 67-й семье, а с синдромом Дауна - в каждой 700-й. И это может коснуться абсолютно каждого.

Глухое здоровое поколение

За границей дети с ОВЗ не вызывают никакого ажиотажа в обществе: на них не указывают пальцем, не смотрят с брезгливым выражением лица и не смеются над их особенностями. И все потому, что они полностью интегрированы в нормальную среду, живут активной жизнью. Гуляют со сверстниками в одних местах, ходят на те же самые спектакли, встречаются друг с другом в кафе, приезжают на горнолыжные курорты.

Для того чтобы в нашей среде "вырастить" хотя бы отдаленно похожее отношение, должно смениться как минимум одно поколение. Но это поколение не должно оставаться глухим к проблемам своих сверстников уже сейчас.

- Важно изменить ментальность общества. Для этого нужно проводить совместные выставки, фестивали, различные мероприятия, знакомить здоровых ребят с тем, что в обществе есть и особые дети, которые ничуть не хуже их, просто - с особенностями в здоровье, - считает Ольга Никитна.

Праздник для души

Весной прошлого года она познакомилась с "Инновационным центром "Сияние", который занимается детьми с синдромом Дауна. В то время Никитина уже активно помогала театру глухих детей "Пиано" и решила познакомить две организации.

Фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна, состоялся в театре "Пиано" в марте. На праздник пришло примерно 200 человек: семьи с солнечными детками, с глухими и полностью здоровыми ребятишками. Фестиваль длился 5 часов, и особые дети спокойно выдержали такое долгое время. Они с удовольствием участвовали во всех действиях.

- В этот момент я поняла: надо объединяться и устраивать совместные мероприятия, нужно рушить барьеры в обществе между здоровыми людьми и теми, у кого возможности здоровья ограничены! - делится с "РГ" Ольга Никитина.

Ольга Никитина, инициатор программы "Точка доступа". Фото: Из архива Ольги Никитиной

Нет диалога

Но на одном энтузиазме далеко не уедешь. НКО региона неоднократно пытались наладить диалог с властью. Он всегда обрывался, не успев начаться.

Во-первых, по отчетам и бумагам, в Нижнем Новгороде все хорошо с доступной средой и инклюзивным образованием. Во-вторых, есть крупные организации, которые занимаются детьми с ОВЗ.

При этом региональные НКО указывают на намеренно созданное отсутствие конкуренции между организациями и определенное лобби со стороны чиновников.

- Прослеживается четкая установка не пускать положительный опыт социальной инклюзии в наш город. В Москве и Санкт-Петербурге, например, создаются ресурсные классы, инклюзивные группы по дополнительному образованию, с детьми занимаются дальнейшей профориентацией, целенаправленно обучают сотрудников для работы с ними. У нас этого нет, - говорит Ирина Кузнецова.

На закрытые двери в коридорах кремля указывает и председатель Нижегородского регионального отделения Специальной Олимпиады России Игорь Соболенко.

- На уровне правительства России звучит поддержка Специальной Олимпиады. При этом, когда мы обращаемся за помощью к региональному правительству, ответ один: "Вас поддерживают на федеральном уровне, а мы вам ничего не должны!" Мы ездим на все соревнования в основном за свой счет, притом что наши ребята - победители России по многим видам спорта, - рассказывает Соболенко.

После нескольких попыток постучать в закрытую дверь у НКО опускаются руки. И они пытаются решать проблемы своих подопечных самостоятельно, у них просто не остается ни времени, ни сил громко заявлять о себе и заниматься пиаром.

Остается надеяться, что с приходом в регион новой команды управленцев и с изменением структуры областного правительства, власти отнесутся к этой проблеме более внимательно.

"Есть вещи важнее денег"

Ольга Никитина считает, что все обозначенные выше проблемы можно решить только сообща, выработав системный подход. Поэтому после опроса она подготовила программу "Точка доступа" с уже прописанной стратегией по социальной инклюзии людей с ОВЗ.

Она выступает за создание площадки для встреч, на которой организации смогут познакомиться и поделиться друг с другом опытом, власти - прислушаться к реальным проблемам, а бизнес - понять, чем же он может быть полезен НКО.

- Есть вещи важнее денег. Есть желание помочь. Это нормальная потребность человеческой души. Я знаю бизнесменов, которые готовы оказывать материальную поддержку, но просто не знают, кому и как. У нас в стране не выработана система оказания помощи. Если же их познакомить с НКО, рассказать о проблемах и путях их решения, то мы сможем начать постепенно, но системно менять ситуацию с социальной инклюзией в нашем городе, - высказала свое мнение Никитина.

Ее идею активно поддержал и бизнес, и НКО. Ведь "здоровое общество" - это показатель не только физического состояния его членов, но и их души.

Комментарии

Роман Пономаренко, руководитель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов (НРООИ) "Ковчег":

- Важно, чтобы бизнес и НКО начали общаться друг с другом. Потому что к бизнесу ходят многие и просят: "Дайте, дайте, дайте!" Он дает одному, второму, третьему. Но его ресурсы тоже ограничены. При этом бизнес часто не понимает, как можно помогать не разово, а системно. Площадка поможет взаимодействовать на другом уровне: создавать хорошие эффективные социальные проектные решения. Бизнес сможет выбирать: мы занимаемся этим направлением, нам интересно это! НКО, в свою очередь, покажут, чем реально занимаются они. Это поможет выстроить прозрачные отношения. К тому же площадка создаст конкурентную среду в третьем секторе. Это даст мощный толчок для его развития.

Любовь Калинина, председатель НРООИ "Инновационный центр "Сияние":

- Идея с площадкой, на которой бизнес будет знакомиться с НКО, отличная! В Москве есть похожая площадка - "Блогосфера", где встречаются и бизнес, и СМИ, и НКО. На ней проводятся всевозможные благотворительные акции. Мы тоже постоянно делаем с детьми какие-то поделки, но в Нижнем Новгороде пока нет места, где мы могли бы их показать. Поэтому приходится ездить в Москву. Еще было бы хорошо встречаться с бизнесом прямо на территории НКО, чтобы предприниматель увидел, как живет организация. Когда к нам приходят люди знакомиться и видят своими глазами детишек, центр, сотрудников, они сразу говорят: "Мы будем вам помогать!" Даже просить не надо. Самое главное - пригласить людей к нам в гости. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.