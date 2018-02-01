В Оренбуржье педагог осуждена за побои

400 часов обязательных работ и лишение права заниматься педагогической деятельностью три года - такой приговор вынес Гайский городской суд бывшей воспитательнице дома-интерната для умственно отсталых детей, избивавшей воспитанников.

- Экс-воспитательница признана виновной в совершении двух преступлений по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), - пояснила старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.-- Из-за действий обвиняемой двое воспитанников интерната испытывали физические и нравственные страдания, находились в подавленном состоянии, были замкнуты и напуганы.

На суде педагог с 34-летним стажем заявила, что у нее "не выдержали нервы".

Громкий скандал вокруг Гайского интерната вспыхнул в ноябре минувшего года. Тайное стало явным после того, как информация о жестоком обращении 58-летней воспитательницы с детьми подтвердилась в ходе проверки. По информации СК, руководство знало о происходящем, но предпочитало молчать.

Сразу после возбуждения уголовного дела в детдом нагрянула комиссия, по результатам проверки которой был расторгнут контракт с директором Ольгой Сударчиковой, отстранены от должности и ее замы.