В Оренбуржье педагог осуждена за побои

Новости

В ДНР обстрел минобороны расценили как подготовку к наступлению 00:25
В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла огонь по сверстникам 00:18
ЦРУ объявило о желании продолжить сотрудничать с Россией 01.02.2018
Минсельхоз РФ начал принимать заявки на краткосрочные кредиты 01.02.2018
Власти Анкары назвали диверсией взрыв в здании налоговой инспекции 01.02.2018
Анализ: Российские миллиардеры за месяц заработали 16,8 млрд долларов 01.02.2018
В Пентагоне признали неудачу на испытаниях системы ПРО 01.02.2018
Студенты из Беларуси и Китая будут вместе изучать ядерную физику 01.02.2018
СК РФ рассказал о "сладкой жизни" Белых до ареста 01.02.2018
МИД РФ упрекнул Пентагон в русофобских настроениях 01.02.2018
Во французском Кале две группы мигрантов устроили массовую драку 01.02.2018
Штрафы за нарушение ПДД будут пополнять дорожные фонды 01.02.2018
Минфин поддержит программу приобретения отечественной сельхозтехники 01.02.2018
WBA лишила российского боксера Лебедева пояса чемпиона мира 01.02.2018
При обстреле здания Минобороны ДНР никто не пострадал 01.02.2018
Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима 01.02.2018
Первые контракты по проектному финансированию подпишут на форуме в Сочи 01.02.2018
При взрыве в налоговой инспекции в Анкаре пострадали три человека 01.02.2018
Вышел атмосферный трейлер очередного сериала по Стивену Кингу 01.02.2018
МВФ выступил против повышения зарплат украинцам 01.02.2018
В Орле задержан подозреваемый в убийстве столичного чиновника 01.02.2018
В Москве откроются библиотеки комиксов и дизайна 01.02.2018
Стартовали продажи "дешевой" версии внедорожника Toyota Fortuner 01.02.2018
Девочка-подросток начала стрельбу в одной из школ Лос-Анджелеса 01.02.2018
В Донецке обстреляли из гранатомета здание Минобороны ДНР 01.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
01.02.2018 21:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воспитывала силой

В Оренбуржье педагог осуждена за побои
Текст: Валентина Зотикова
Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)
400 часов обязательных работ и лишение права заниматься педагогической деятельностью три года - такой приговор вынес Гайский городской суд бывшей воспитательнице дома-интерната для умственно отсталых детей, избивавшей воспитанников.

- Экс-воспитательница признана виновной в совершении двух преступлений по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), - пояснила старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.-- Из-за действий обвиняемой двое воспитанников интерната испытывали физические и нравственные страдания, находились в подавленном состоянии, были замкнуты и напуганы.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Конституционный суд защитил право детей-инвалидов жить с семьей

На суде педагог с 34-летним стажем заявила, что у нее "не выдержали нервы".

Громкий скандал вокруг Гайского интерната вспыхнул в ноябре минувшего года. Тайное стало явным после того, как информация о жестоком обращении 58-летней воспитательницы с детьми подтвердилась в ходе проверки. По информации СК, руководство знало о происходящем, но предпочитало молчать.

Сразу после возбуждения уголовного дела в детдом нагрянула комиссия, по результатам проверки которой был расторгнут контракт с директором Ольгой Сударчиковой, отстранены от должности и ее замы.

Главное сегодня

Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима
CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов
Ликвидация боевика в Нижнем Новгороде попала на видео
Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве
Россия потребовала вернуть доступ к своей дипсобственности в США