В Пермском крае выявлены случаи заболевания свиным гриппом

В Прикамье готовятся к началу эпидемии простудных заболеваний. С востока пришел один из самых опасных вирусов гриппа - штамм H1N1, более известный как свиной грипп.

Школы и детсады могут закрыть

Главный государственный санитарный врач региона на этой неделе издал постановление "О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на территории Пермского края". Простудные заболевания набирают силу с каждым днем и уже миновали красную черту, так называемый эпидпорог.

По данным краевого Роспотребнадзора, за последние дни число заболевших ОРВИ выросло на 23 процента. Заболеваемость детей от трех до шести лет превысила еженедельный пороговый уровень на 51 процент, школьников 7-14 лет - на 42 процента.

- Такой рост создает угрозу дальнейшего массового распространения ОРВИ в первую очередь в школах, детсадах и других учреждениях, - отметил главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев. - В регионе за последнюю неделю заболели ОРВИ более 25 тысяч человек. Больше всего случаев зафиксировано в Лысьвенском, Верещагинском и Уинском районах.

В Прикамье введен ряд санитарных ограничений. Со вторника главным врачам больниц предписано ограничить посещения пациентов в стационарах, подготовиться к приему больных гриппом и усилить меры дезинфекции - чаще мыть полы и проветривать помещения.

В детских садах необходимо по утрам измерять температуру малышам и в случае отсутствия ребенка выяснять, почему он не пришел. Если число заболевших превысит 20 процентов, учреждение будет закрыто на срок не менее семи дней.

Такие же меры безопасности предусмотрены для общеобразовательных школ.

Опасная болезнь

Осенью прошлого года пермские медики предупреждали о необходимости готовиться к сезону простуд.

- На границе с Китаем отмечены первые случаи заболевания, - говорил еще в конце октября главный эпидемиолог Прикамья Вадислав Семериков. - Грипп потихоньку доберется и до нас. Мы ожидаем три штамма, в том числе H1N1.

Предполагалось, что эпидемия простудных заболеваний начнется в начале января. Но из-за теплой погоды она немного запоздала. Однако менее опасной болезнь не стала.

Штамм H1N1 болезнетворен, как говорят врачи - вирулентен. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), именно он вызвал мировую пандемию в 1918 году, так называемую испанку, и в 2009-м.

В группе риска дети до двух лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями легких, особенно с астмой. Также, считают в ВОЗ, тяжело переносят заболевание, вызванное данным штаммом, страдающие ожирением.

До Пермского края добралась именно эта разновидность гриппа. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что случаи заболевания свиным гриппом уже зафиксированы.

Болеют тысячи

Спокойно могут себя чувствовать лишь те, кто вовремя поставил прививку от гриппа.

- Даже если они заболеют, болезнь будет протекать гораздо легче, нежели у тех, кто от прививки отказался, - считает специалист пермского Роспотребнадзора Ольга Шутова.

Осенью в Прикамье поступило миллион доз противогриппозной вакцины для детей и льготных категорий граждан. Можно было поставить прививку и за свой счет.

Вакцинация приносит результаты. В прошлом году прививки сделали более миллиона пермяков. В итоге ОРВИ переболели 259 тысяч человек, а гриппом - только 604 жителя края.

Сколько времени продлится нынешняя эпидемия, пока неизвестно.

- Это зависит от разных факторов, предсказать продолжительность невозможно, - говорит Ольга Шутова. - В прошлом году эпидемия продолжалась девять недель, в позапрошлом - пять. Бывает, уже начинают прививать от клещевого энцефалита, в люди все еще подхватывают грипп и ОРВИ.

Так или иначе, но меры, направленные на предупреждение болезни, тем более такой опасной, как в этом году, принять никогда не поздно.

Комментарий

Марина Другова,

главный врач ГБУЗ ПК "Центр медицинской профилактики"

Основной источник инфекции - больной человек, поэтому главное правило профилактики вирусных инфекций, особенно во время эпидемии, - избегать многолюдных мест и общения с заболевшими, а перед выходом на улицу обязательно смазывать нос оксолиновой мазью. Важна и гигиена - нужно чаще мыть руки, делать влажную уборку помещений, использовать увлажнители воздуха, ведь слизистая носа хуже справляется с защитой от микроорганизмов, когда воздух сухой. Крайне важно укреплять иммунитет. Ежедневно ешьте не менее 500 граммов овощей и фруктов, питайтесь сбалансированно, выполняйте физические упражнения и избегайте стрессов. Если вы все-таки заболели, нужно незамедлительно обратиться к врачу-терапевту, чтобы своевременно начать лечение.

На заметку

Как надо вести себя в период эпидемии: не переохлаждаться, избегать контактов с людьми с признаками простудных заболеваний, регулярно проветривать помещение, прикрывать нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания (салфетку после использования нужно выбросить в мусорную корзину), чаще мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Если мыло и вода недоступны, можно использовать гигиенические салфетки для протирания рук на спиртовой основе, не прикасаться руками к глазам, носу или рту - это основные пути попадания инфекции в организм, вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, пища, богатая витаминами), это поможет организму бороться с инфекцией, в случае заболевания не заниматься самолечением, обязательно обратиться к врачу.