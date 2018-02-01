В редакцию "РГ" обратились бывшие работники Саратовского монтажного колледжа - их выселяют из общежития, в котором они прожили не один десяток лет.

Надомный труд

В суд с исками о выселении Светланы Саратовцевой и ее сына и Зайнап Алисултановой с ее дочерью обратилось руководство Саратовского социально-экономического института (филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова), к которому относится колледж. В исковом заявлении утверждается, что комната в общежитии была предоставлена, в частности, Алисултановой и ее дочери для временного проживания с 1 июля 2016-го по 1 июля 2017 года в связи с ее работой уборщицей и до выхода из декретного отпуска основной работницы. Как считает руководство института, в связи с увольнением в августе прошлого года они утратили право на пользование жилым помещением и подлежат выселению.

По словам самих женщин, на самом деле в общежитии колледжа на улице Большой Садовой они живут и одновременно работают еще с 90-х годов прошлого века. Семья Зайнап перебралась в Саратов с Северного Кавказа, когда там начались боевые действия. В 1993 году муж договорился с руководством техникума о проживании в общежитии, а затем Зайнап устроилась сюда же уборщицей. Все эти годы, больше двадцати лет, она прожила в данном здании. Здесь родилась и выросла дочь. С 2000 года у матери и дочери Алисултановых по этому адресу постоянная регистрация.

- Зарплата была копеечной, за уборку платили одно время 1800, потом 4000 рублей, поэтому все время приходилось подрабатывать, - вспоминает женщина.

За это время учебное заведение, к которому относится общежитие, неоднократно меняло название и правовой статус. В течение многих лет трудовой договор с уборщицами перезаключался каждый год. В доказательство своих слов Зайнап демонстрирует всю исписанную трудовую книжку.

Семья Светланы Саратовцевой - беженцы из Казахстана, в Саратове получили статус вынужденных переселенцев. В общежитии монтажного техникума они живут с 1997 года. Светлана тоже постоянно работала здесь на разных должностях: уборщицей, дежурной, кастеляншей.

Женщины рассказывают: когда началась история с выселением, одна из чиновниц упрекнула их, мол, как же это они за двадцать лет не смогли накопить себе на жилье.

- А как бы мы могли накопить с такими зарплатами? - недоумевают женщины.

По словам Алисултановой, она ходила в банк, пыталась оформить ипотечный кредит.

- Когда сотрудники банка увидели справки о моей мизерной зарплате, подняли меня на смех, - рассказывает Зайнап.

Избавились от обременения

В комментарии, полученном корреспондентом "РГ" в управлении по работе с государственными органами и по связям с общественностью Саратовского социально-экономического института, сообщается, что нынешнему руководству вуза "неизвестна истинная история заселения этих лиц в студенческое общежитие, на каких основаниях они селились на жилых площадях института, а также кто и каким образом предоставлял им это право. Нынешнее руководство института, понимая положение людей, несло бремя социальной ответственности, но наступило время, когда эту ситуацию необходимо разрешать в правовом поле".

Как сообщили в вузе, сейчас из 41 жильца общежития только у половины - 19 человек, считая членов их семей, сохранились трудовые отношения с институтом. Остальные - бывшие технические работники этого учебного заведения.

В институте, ссылаясь на федеральный закон об образовании и Жилищный кодекс, объясняют, что в студенческих общежитиях по договорам найма могут проживать только сотрудники вуза и члены их семей, а бывшие работники такое право утратили.

- Жильцам это неоднократно разъяснялось, - говорит начальник управления Екатерина Галкина.

В то же время, по словам юриста Андрея Майорова, представляющего интересы жильцов общежития в суде, неправомерно рассматривать всю эту ситуацию без учета ранее действовавшего законодательства, поскольку жильцы вселялись в общежитие до принятия Жилищного кодекса РФ.

- В соответствии со статьей 13 федерального закона N 189-ФЗ, если такие граждане состояли на учете как нуждавшиеся в улучшении жилищных условий или имели право состоять на учете, то они не могут быть выселены без предоставления другого жилья, если подобное не допускалось ранее действовавшим законом, - говорит Андрей Майоров.

В частности, как отмечает юрист, по Жилищному кодексу РСФСР работники, более 10 лет проработавшие на предприятии, могли быть выселены из общежития только с предоставлением им другого жилого помещения. Помимо этого есть и другие основания, препятствующие выселению жильцов, например, для Светланы Саратовцевой - имеющийся у нее статус вынужденного переселенца.

Жильцы общежития считают, что настоящей причиной их выселения стала планируемая передача здания под кадетскую школу

По словам юриста, в соответствии с законом жильцам должно быть предоставлено другое благоустроенное помещение в пределах муниципального образования.

- Мои доверители не какие-то асоциальные личности, наоборот, у всех семьи, все работают, живут трудно, - говорит Андрей Майоров.

Равнодушие к людям - от равнодушия к делу?

Между тем сами жильцы считают, что настоящей причиной их выселения из общежития послужила предстоящая передача здания монтажного колледжа Росгвардии для организации здесь кадетской школы. Региональные чиновники заявили о таком намерении летом 2017 года.

- Прошлым летом нам предложили подписать договор найма на комнату не на год, как раньше, а только до 30 апреля 2018 года, - рассказывает Алисултанова.

После обращения жильцов общежития к руководителю одной из фракций в Госдуме РФ они получили ответ из правительства Саратовской области, в котором сообщается, что пока решение о передаче зданий колледжа Росгвардии не принято.

Сама судьба Саратовского монтажного колледжа - яркая история равнодушного отношения чиновников к развитию российского образования. Бывший техникум выпускает востребованных специалистов строительной отрасли: по электрооборудованию гражданских и промышленных зданий, монтажу и наладке газового оборудования, сварочным работам.

Местные руководители очень любят поговорить, как саратовским предприятиям не хватает технических специалистов, однако в нужный момент желания и воли сохранить необходимое учебное заведение не оказалось.

Проблемы в колледже начались после его присоединения к вузу, который готовит специалистов из совсем другой сферы - экономистов. Еще в 2014 году руководители ряда саратовских строительных компаний направляли обращение к руководству региона, в котором говорили о тревожной ситуации, складывающейся в учебном заведении: постоянном сокращении бюджетных мест, потере квалифицированных преподавателей, - и предлагали передать его профильному Саратовскому государственному техническому университету. В правительстве области к проекту отнеслись благожелательно, в федеральном министерстве образования инициативу тоже поддержали, однако затем дело застопорилось. Судя по всему теперь учебное заведение не только лишится здания, но и вообще может перестать существовать.

Без комментария

В суде по иску к жильцам общежития монтажного техникума, как это требуется при рассмотрении дел о выселении граждан из единственного жилья, участвует и представитель прокуратуры Октябрьского района Саратова. Между тем в прокуратуре Саратовской области сообщили, что комментировать правомерность поданного институтом иска и позицию ведомства по сути судебного разбирательства считают преждевременным.