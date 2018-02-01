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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Двойной блок

Волейболисты "Локомотива" и "Зенита" сыграют в плей-офф ЛЧ
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)
Сразу два российских клуба досрочно вышли в плей-офф главного континентального волейбольного турнира - Лиги чемпионов. В "Раунде двенадцати" выступят казанский "Зенит" и новосибирский "Локомотив".

Как и в домашнем матче в середине января, зенитовцы уверенно разделались с польской командой "Ястшембски" 3:0 (26:24, 25:20, 25:18). Одержав четвертую победу подряд, казанцы закрепились на первой строчке группы "D" с 12 очками. В пятом туре "Зенит" встретится с "Берлином".

Столичное "Динамо" провалило старт мужской волейбольной Лиги чемпионов

Что касается "Локомотива", то новосибирцы выиграли четвертый матч кряду в рамках группы "С", одолев дома французский "Шомон" 3:1 (23:25, 25:22, 25:19, 25:18).

Несмотря на четвертое поражение в группе, шансы для продолжения борьбы за трофей сохраняет и столичное "Динамо". Сейчас в их активе два очка, у польской "Скры" - пять, "Шомона" - шесть, "Локомотива" - 11. 

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