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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ценности и сорняки

Как сохранить естественные экосистемы ценных лесов
Текст: Алексей Грибков (Руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае)
Российская газета - Экономика Сибири №7484 (21)
В ближайшее время в Государственную Думу России будет направлен законопроект об обязательном восстановлении лесов. Он предложен "Общероссийским народным фронтом" и одобрен правительственной комиссией. Если законопроект примут, то лица, использующие древесину для переработки, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, должны будут заниматься лесовосстановлением и лесоразведением в масштабах проведенной ими вырубки.

Однако эту систему необходимо дополнить мероприятиями по сохранению естественных экосистем ценных лесов. К ним относятся уникальные ленточные боры в Алтайском крае и кедровые леса в соседней Республике Алтай. Они имеют колоссальное значение для здоровья и качества жизни местного населения, обеспечения социального, экономического и экологического благополучия регионов.

Фото: Наталья Граф/РГ
В Омской области раскрыли схему нелегальной вырубки леса

На прошлой неделе в Москве прошла встреча руководства Рослесхоза с делегацией Алтайского края, в которую вошли представители регионального министерства природных ресурсов и научного сообщества. Они предложили комплекс оперативных мер: повышение возраста (спелости) вырубаемой сосны в ленточных борах до 121 года, а на особо охраняемых природных территориях - до 141. Сейчас это 101 год.

Необходимо разработать правила использования, охраны, защиты и воспроизводства ленточных боров, учитывающие их уникальные свойства, высокую уязвимость и исключительную значимость. Нельзя распространять на них те же правила хозяйствования, что и на березовые колки с пойменными лесами. Требуется выделить особо охраняемые участки лесов регионального значения, привести их статус в соответствие с целями создания и действующим законодательством.

Речь идет о выделении зон особой охраны в заказниках, расположенных в алтайских борах. Там должны быть запрещены все виды рубок, кроме санитарных, добыча полезных ископаемых. Мы также предлагаем установить нормативы противопожарного обустройства лесов с учетом специфики регионов и их природно-климатических зон. Например, значительные площади ленточных боров Алтайского края расположены в сухостепной зоне, где вероятность пожаров особенно высока. Опять же, в соответствии с приказами Рослесхоза, нормативы противопожарного обустройства сокращены в разы. Это касается количества наблюдательных вышек, пожарно-технических станций и минерализованных полос.

На наш взгляд, нужно предоставить региональным властям право самостоятельно определять дополнительные объемы противопожарного обустройства лесов. Конечно, предстоит много работы, но главное, что наши предложения услышали. Ведь 2018-й - год разработки новых лесохозяйственных регламентов, которые определят развитие лесной отрасли на десять лет вперед.

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