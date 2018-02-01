В Кемерове подросток ранил школьницу ножом

В Кемерове следственный комитет начал проверку по факту ножевого ранения 13-летней школьницы.

Девочка была доставлена в больницу из общеобразовательной школы областного центра. Предварительно установлено, что ученицу ранил ножом 15-летний подросток. Как выяснилось, инцидент произошел в коридоре учебного заведения. По предварительным данным, старшеклассник якобы просто хотел ткнуть ножиком в рюкзак, который висел на спине девочки. Но она в этот момент чуть повернулась, и вместо рюкзака нож попал прямо в ребенка.

Ученики, ставшие свидетелями произошедшего, побежали за классным руководителем. В школу вызвали "скорую помощь".

- В настоящее время на месте работает следственная группа, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В каком состоянии находится пострадавшая школьница, пока неизвестно.