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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Страховка из-под полы

В Кузбассе задержали сбытчиков фальшивых полисов ОСАГО
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири №7484 (21)
Полицейские пресекли деятельность преступной группы, сбывавшей в Кузбассе фиктивные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Сомнительные документы сотрудникам ГИБДД в городе Прокопьевске предъявили два водителя. Экспертиза показала, что полисы ненастоящие. Вскоре был задержан их продавец - 32-летний безработный. Мужчина признался, что сбывал фальшивки в Прокопьевске и Киселевске. Впоследствии правоохранители вышли и на оптовика - 31-летнего жителя Новокузнецка. После проверочной закупки у него изъяли 105 пустых бланков с признаками подделки, в том числе со штампами одной из страховых компаний.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Почему ОСАГО в Сибири убыточно

"Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"), предусматривающей до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. - Другие участники сбытовой схемы устанавливаются".

Между тем кузбасские полицейские продолжают работу по декриминализации страховой сферы. Так, в Междуреченске сотрудники ГИБДД, патрулируя город, в разное время задержали двух автомобилистов, предъявивших полисы ОСАГО, не значившиеся в базе Российского союза автостраховщиков (РСА). Задержанные рассказали, что, ни о чем не подозревая, купили бумаги за десять тысяч рублей у страхового агента - 30-летней местной жительницы. Та призналась, что на противозаконный путь ее, индивидуального предпринимателя, толкнули материальные трудности. Бланки полисов, внешне ничем не отличающиеся от настоящих, она купила по пятьсот руб-лей за штуку, заполнила и продала автовладельцам по десять тысяч рублей. В ее квартире обнаружили печать и чистые бланки фальшивок. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Мошенничество".

Полицейские напоминают, что перечень компаний, занимающихся автострахованием, как и сведения о выданных полисах, опубликованы на сайте РСА. И документ, который предъявил полицейским 50-летний водитель автомобиля ИЖ в городе Белово, в этих списках не значится. Зато установлено, что полис с такими данными числится за жителем Нижегородской области.

"Автовладелец пояснил, что документ достался ему вместе с машиной - был приобретен за две тысячи рублей по объявлению на одном из популярных интернет-сайтов, - уточнили в пресс-службе полицейского ведомства. - Теперь осталось найти продавца".

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