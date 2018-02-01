В Кузбассе задержали сбытчиков фальшивых полисов ОСАГО

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, сбывавшей в Кузбассе фиктивные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Сомнительные документы сотрудникам ГИБДД в городе Прокопьевске предъявили два водителя. Экспертиза показала, что полисы ненастоящие. Вскоре был задержан их продавец - 32-летний безработный. Мужчина признался, что сбывал фальшивки в Прокопьевске и Киселевске. Впоследствии правоохранители вышли и на оптовика - 31-летнего жителя Новокузнецка. После проверочной закупки у него изъяли 105 пустых бланков с признаками подделки, в том числе со штампами одной из страховых компаний.

"Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"), предусматривающей до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. - Другие участники сбытовой схемы устанавливаются".

Между тем кузбасские полицейские продолжают работу по декриминализации страховой сферы. Так, в Междуреченске сотрудники ГИБДД, патрулируя город, в разное время задержали двух автомобилистов, предъявивших полисы ОСАГО, не значившиеся в базе Российского союза автостраховщиков (РСА). Задержанные рассказали, что, ни о чем не подозревая, купили бумаги за десять тысяч рублей у страхового агента - 30-летней местной жительницы. Та призналась, что на противозаконный путь ее, индивидуального предпринимателя, толкнули материальные трудности. Бланки полисов, внешне ничем не отличающиеся от настоящих, она купила по пятьсот руб-лей за штуку, заполнила и продала автовладельцам по десять тысяч рублей. В ее квартире обнаружили печать и чистые бланки фальшивок. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Мошенничество".

Полицейские напоминают, что перечень компаний, занимающихся автострахованием, как и сведения о выданных полисах, опубликованы на сайте РСА. И документ, который предъявил полицейским 50-летний водитель автомобиля ИЖ в городе Белово, в этих списках не значится. Зато установлено, что полис с такими данными числится за жителем Нижегородской области.

"Автовладелец пояснил, что документ достался ему вместе с машиной - был приобретен за две тысячи рублей по объявлению на одном из популярных интернет-сайтов, - уточнили в пресс-службе полицейского ведомства. - Теперь осталось найти продавца".