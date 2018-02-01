В томской исправительной колонии произошел пожар

В Томске сегодня вечером в исправительной колонии №3 на улице Демьяна Бедного произошел пожар.

- Около 19 часов по местному времени загорелась деревянная кровля хозяйственных построек на территории колонии, - сообщила "РГ" представитель УФСИН России по Томской области Наталья Кардаш.

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. На его тушении работали 12 единиц техники и 40 сотрудников МЧС России и вневедомственной охраны. Пострадавших среди сотрудников и осужденных нет.

В настоящее время исправительная колония работает в обычном режиме. Возгорание ликвидировано. Причины случившегося выясняются.