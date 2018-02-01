Житель Минусинска из ревности поджег дом с нетрезвой компанией

В Минусинске 40-летний судимый гражданин поджег частный дом, поссорившись с гулявшей здесь компанией. В результате пожара погиб один человек, еще один находится в реанимации.

ЧП произошло накануне. Группа из семи человек распивала спиртное в доме по улице Свободы. Позже к ним присоединился будущий поджигатель. Ранее он был в близких отношениях с хозяйкой дома.

На этой почве он поссорился с нынешним гражданским мужем женщины и ретировался, пригрозив перед уходом, что сожжет всех. "Примерно через 20 минут гости обнаружили, что входная дверь заблокирована снаружи, а веранда охвачена огнем", - заявили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Люди сумели выбить дверь и вынести из огня двух пожилых родственников: 82-летнего мужчину и его 81-летнюю супругу. Мужчина чуть позже скончался. Его жена находится в реанимации. Преступник задержан. Свою вину он не признает.