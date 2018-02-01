Бухгалтер минсельхоза Ингушетии пойдет под суд за кражу 11 млн рублей

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера республиканского минсельхоза. Женщина обвиняется в хищении более 11 миллионов рублей.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, по версии следствия, в 2014-2016 годах ведущий специалист отдела бухгалтерского учета минсельхоза Ингушетии систематически необоснованно вносила в отчеты и заявки заведомо ложные сведения о начислении пособий по беременности и родам себе, десяти сотрудникам министерства и гражданам, не работавшим в данном ведомстве. Эта информация предоставлялась в Фонд социального страхования.

Как считает следствие, перечисленные на счета этих людей деньги бухгалтер обналичивала через банкоматы. За указанный период она похитила более 11 миллионов рублей.

Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.