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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Матрешка стала горянкой

Художница из Дагестана изготавливает кукол в национальных костюмах
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Неделя - Юг России №7485 (22)
У жительницы Дагестана необычное хобби. Патима Магомедова делает матрешек в национальных костюмах дагестанских народов. Очередь за удивительными куколками выстроилась уже на два месяца вперед, заказы идут со всей страны.
Фото: Мария Курбанова Патима Магомедова: Наряды моих матрешек уникальны, впрочем, как и культура всех народов, которые они представляют. Фото: Мария Курбанова
Патима Магомедова: Наряды моих матрешек уникальны, впрочем, как и культура всех народов, которые они представляют. Фото: Мария Курбанова

Девушке 24 года. Рисовать она начала с десяти лет. Увлечение предопределило выбор профессии: Патима успешно окончила художественное училище. Около пяти лет проработала в Каспийской художественной школе, где преподавала детям живопись, рисунок и декоративно-прикладное творчество. Один из уроков был посвящен традиционным дагестанским женским нарядам. Тут Патиме и пришла идея примерить местные костюмы к традиционной русской матрешке. Изготовили деревянные заготовки, которые украсили дагестанскими нарядами. Опыт оказался удачным. Знакомые забросали просьбами изготовить в качестве сувенира "дагестанскую матрешку". Патима Магомедова начала посещать музеи и выставки, читать литературу о традиционных нарядах дагестанских народов.

Фото: Инесса Суворова
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- Мои матрешки - это как картины. Основная сложность - перенести свою идею и замысел в такую непривычную форму. Особенно трудно изобразить на кукле старинные украшения, - рассказывает художница.

Чаще всего девушка рисует на матрешках кубачинский женский костюм. И не только потому, что она родом из этого знаменитого села златокузнецов. Уникальность кубачинской женской одежды в том, что она многое может рассказать о своей хозяйке, к примеру, замужем она или нет. Так, кайма по всему периметру платка говорит о том, что девушка засватана. Тонкие узоры и линии свидетельствуют о том, что сердце горской красавицы пока свободно.

Особенным спросом пользуются матрешки лакской и аварской национальностей. Процесс их изготовления достаточно трудоемкий и длительный. В месяц Патима расписывает две, максимум три куклы. А желающих приобрести их становится все больше, вот и растягивается очередь на несколько месяцев. Заказы девушка принимает в своем аккаунте в "Инстаграме". Покупают матрешек в основном уроженцы Дагестана, живущие в разных регионах страны. Берут и местные жители, чтобы сделать подарок своим гостям.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как рассказывает Патима, она пока не задумывалась о том, чтобы сделать изготовление дагестанских матрешек своим бизнесом. Но, впрочем, все может измениться. По семейным обстоятельствам Патиме пришлось оставить любимую работу в художественной школе в связи с переездом в город Хасавюрт. Может, теперь она и превратит любимое хобби в оригинальный и прибыльный бизнес.

- Наряды моих матрешек уникальны, впрочем, как и культура всех народов, которые они представляют. Дагестан имеет богатую историю, и мы должны всегда помнить об этом. Важно передавать знания потомкам, чтобы и спустя сотни лет дагестанцы знали, как жили, как одевались, на каком языке говорили их предки. Хочется верить, что мои матрешки-горянки тоже помогут в этом. Ну, хоть немножечко, - говорит на прощанье Патима Магомедова.

Кстати

Цена изделия зависит от многих факторов: размера, сложности изготовления, вариантов раскраски. Простые маленькие куклы стоят от 800 рублей, самые большие - до двух тысяч.

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