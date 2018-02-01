Самолет Москва - Ханты-Мансийск экстренно сел в Сыктывкаре

Самолет, вылетевший из Москвы в Ханты-Мансийск, был вынужден экстренно сесть в столице Республики Коми из-за того, что одному из пассажиров внезапно стало плохо.

Борт вылетел в Югру в 01.47 и сел в Сыктывкаре в 04.09. Решение прервать полет принял командир экипажа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на диспетчерскую службу аэропорта Ханты-Мансийска.

В пять утра лайнер снова поднялся в воздух и благополучно приземлился в Ханты-Мансийске в 06.33. Таким образом, задержка составила порядка двух часов - по расписанию самолет должен был прибыть в столицу ХМАО в 04.45.