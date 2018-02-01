В Петербурге в перестрелке пострадал полицейский

В Петербурге начато расследование обстоятельств перестрелки на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов, в ходе которой были ранены три человека, один из них - сотрудник полиции.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: "разбой" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Все началось с ограбления ювелирного салона на проспекте Большевиков. В магазин ворвались вооруженные мужчины, угрожая оружием сотрудникам и охране, они собрали украшения и скрылись.

Сотрудники салона сразу же позвонили в полицию и передали приметы нападавших, среди прочего описали и машину, на которой они уехали. Как и положено в таких случаях, полиция объявил план "Перехват", всем патрульным тут же сообщили о подозрительном автомобиле.

Один из нарядов заметил подходящую под описание машину на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов, стражи порядка потребовали, чтобы автомобиль остановился. Но у находящихся в машине людей были другие планы: они попытались уйти от погони и открыли стрельбу.

Тогда полицейские стали стрелять в ответ. В ходе перестрелки ранение в ногу получил один из стражей порядка. Сейчас он, по данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, госпитализирован. Опасности для его жизни нет.

Также ранения получили двое гангстеров. Они доставлены в больницу, возле их палат дежурят полицейские.

Обстоятельства этой истории изучают следователи из управления по расследованию особо важных дел. Они пришли к предварительному выводу, что полицейские при задержании действовали строго в рамках законодательства.

В ГУ МВД добавляют, что гангстеров было трое. Один из них смог скрыться во время перестрелки, и сейчас его ищут.