В Петербурге в перестрелке пострадал полицейский

Новости

В ближайшие дни в Москве выпадет до полуметра снега 14:20
Суд оправдал Джима Керри по делу о самоубийстве его любовницы 14:17
В Беларуси увеличилась средняя продолжительность жизни 14:10
В Сочи чиновника заподозрили в получении крупной взятки 14:05
Страны ОДКБ проведут крупные учения 14:00
Уволен ответственный за обрушение лесов у метро "Улица 1905 года" 14:00
Ликвидация боевика в Нижнем Новгороде попала на видео 13:52
В Москве обокрали пенсионерку-миллионершу 13:50
Швейцарцы нашли в бытовых отходах "золотую жилу" 13:47
Медведев утвердил трехлетний план по развитию села 13:40
ЦИК: подано почти 37 тысяч заявлений для голосования по месту нахождения 13:37
Amazon стал самым дорогим мировым брендом 13:35
В Башкирии замглавы администрации района задержали за взятку 13:28
Красноярскому театру оперы и балета присвоят имя Хворостовского 13:22
Московское метро обратилось к пассажирам после ЧП на "Пушкинской" 13:15
Опубликован список пляжей Таиланда, где будут штрафовать за курение 13:10
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет со 2 по 6 июня 13:02
Собянин: Несанкционированная свалка в Печатниках ликвидирована 12:54
В Крыму заместитель прокурора попался на взятке 12:52
Дмитрий Певцов сравнил российские "бандитские сериалы" с Шекспиром 12:52
Кандидатов, которых включат в бюллетень, ЦИК определит к 10 февраля 12:51
Песков: Непредсказуемость США заставляет "постоянно быть начеку" 12:50
Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток 12:38
Робот Curiosity прислал селфи на фоне марсианских гор 12:35
В Подмосковье три налетчика попытались ограбить банк 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
ВС разъяснил, как стать собственником недвижимости без документов
01.02.2018 07:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге в перестрелке пострадал полицейский

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге начато расследование обстоятельств перестрелки на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов, в ходе которой были ранены три человека, один из них - сотрудник полиции.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: "разбой" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

В петербургском Апраксином дворе устроили массовую перестрелку

Все началось с ограбления ювелирного салона на проспекте Большевиков. В магазин ворвались вооруженные мужчины, угрожая оружием сотрудникам и охране, они собрали украшения и скрылись.

Сотрудники салона сразу же позвонили в полицию и передали приметы нападавших, среди прочего описали и машину, на которой они уехали. Как и положено в таких случаях, полиция объявил план "Перехват", всем патрульным тут же сообщили о подозрительном автомобиле.

Один из нарядов заметил подходящую под описание машину на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов, стражи порядка потребовали, чтобы автомобиль остановился. Но у находящихся в машине людей были другие планы: они попытались уйти от погони и открыли стрельбу.

Тогда полицейские стали стрелять в ответ. В ходе перестрелки ранение в ногу получил один из стражей порядка. Сейчас он, по данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, госпитализирован. Опасности для его жизни нет.

Также ранения получили двое гангстеров. Они доставлены в больницу, возле их палат дежурят полицейские.

Обстоятельства этой истории изучают следователи из управления по расследованию особо важных дел. Они пришли к предварительному выводу, что полицейские при задержании действовали строго в рамках законодательства.

В ГУ МВД добавляют, что гангстеров было трое. Один из них смог скрыться во время перестрелки, и сейчас его ищут.

Главное сегодня

CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов
Путин назначил Гатилова постоянным представителем РФ в Женеве
Россия потребовала вернуть доступ к своей дипсобственности в США
Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток
"Русский Мистраль" завершит испытания в феврале