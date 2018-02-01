В Петербурге произошел пожар в здании "Ленфильма"

В Петербурге в складском помещении киностудии "Ленфильм" на улице Тамбасова ночью произошел пожар.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, площадь возгорания достигала 800 квадратных метров. Пожар тушили 80 огнеборцев, привлечено было 16 единиц техники.

Тушение возгорания длилось четыре часа. Сейчас спасатели занимаются проливкой конструкций и разбором завалов.

По данным ГУ МЧС, в пожаре пострадавших нет.

Пламя от пожара и дым были видны за много километров от очага. Жители Красносельского района жаловались в социальных сетях на запах гари.